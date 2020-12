DEDA (91) ZBOG IZJAVE POSLE VAKCINACIJE POSTAO HIT: Žalio se na parking i na ručak, a onda sve oduševio! (VIDEO)

Kaže da je zakasnio jer "nigde nije mogao da pronađe prokleti parking". Otkrio je i kako je došao do vakcine i priznao da nije bio baš zadovoljan ručkom.

"Nazvao sam bolnicu i pitao šta to rade, tu vakcinaciju. Oni su mi nakon toga postavili razna pitanja, to nije bilo baš zanimljivo, ja sam odgovorio, a oni su mi zatim rekli da dođem u 12.30. Naravno da nigde nisam mogao da pronađem prokleti parking pa sam zakasnio. Svejedno sam sada ovde, bio sam unutra i uredno su me stavili na listu", objasnio je.

"Otišao sam i poprilično loše ručao, a onda sam se vratio i bili su spremni za mene. I ne, uopšte nije bolelo, nisam znao ni da je igla ušla dok nije izašla. Bilo je vrlo zanimljivo. Bilo je bezbolno", dodao je.

Za kraj, objasnio je zašto mu je vakcinacija bila važna.

"Ne nameravam da dobijem prokleti virus jer imam unuke i nameravam dugo da živim kako bi mogao da učestvujem u njihovim životima. Nema smisla da sad umrem kad sam ovoliko poživeo", zaključio je.

