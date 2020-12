SUPERVULKAN SVE BLIŽI ERUPCIJI: Stručnjak za Jelouston objasnio kakvo je stanje magme ispod površine!

Kaldera unutar nacionalnog parka Jelouston nazvana je supervulkanom zbog svoje sposobnosti da nanese globalnu devastaciju u slučaju supererupcije. Nastala je tokom poslednja tri velika događaja tokom proteklih 2,1 miliona godina, a najnovija erupcija potoka Lava dogodila se pre približno 630.000 godina. Smeštena je ispod država Vajoming, Montana i Ajdaho, područje neprestano nadgleda USGS (Geografski zavod Sjedinjenih Država) u potrazi za znacima da bi se istorija mogla ponoviti.

A naučnik zadužen za opservatoriju vulkana Jelouston, Majk Poland, detaljno je objasnio kako su istraživači otkrili tajne sistema tokom USGS-ovog novog video snimka.

Sistem Jelouston sastoji se od više komora magme. Imamo ovu anomaliju koja se topi duboko ispod površine.

"Ali postoji nekoliko komora magme koje ova anomalija topljenja hrani. Jedan je prilično dubok, oko 50 km ispod površine, i pun je magme vrlo niskog viskoziteta koja se naziva bazalt", kaže on.

"Zauzvrat, to telo bazaltne magme hrani rezervoar riolita na višem nivou - lepljivu magmu, sklonu eksploziji, a nalazi se na oko tri kilometra ispod površine u delovima Jeloustona“, kaže Poland.

On je objasnio kako se za ove komore ne misli da su pune rastopljene stene.

"Ali nemojte o njima razmišljati kao o gigantskim telima magme koja su puna uzavrelog, kipućeg tečnog materijala".

"Zapravo, većina ovoga je solidna. Gornji rezervoar je rastopljen samo pet do 15 procenata, a ovaj donji rezervoar je samo oko dva do pet procenata", kaže on

To je kašasta plastična zona sa malim komadićima otopljene magme u sredini.

"Tako izgleda sistem magme Jeloustona, a to je ono što pokreće opasnosti u regionu".

„Sada su, naravno, najpoznatija priče o opasnosti velike eksplozije, o tome svi pričaju.“

Poland je poslao upozorenje o supererupciji.

"Svi znaju za supererupcije, bilo je nekoliko takvih koji su se dogodili u poslednja dva miliona godina", kaže on.

Ali šanse za ovakve događaje su vrlo male, javljaju se jednom ili dva puta u milion godina.

"Interval između ovih stvari je više od 700.000 godina između dva događaja", kaže on.

Kurir.rs/Express.co.uk

Kurir