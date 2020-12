RUSKI SENATOR PORUČIO: Rivalstvo između SAD i Rusije u političkoj i vojnoj sferi će ostati i za vreme mandata Džoa Bajdena

„Pretpostavljam da će se za vreme sledećeg predsednika odnosi SAD sa okolnim svetom, uključujući i Rusiju, graditi po istom principu – 'Amerika pre svega', ma kakva nova retorika da ga prati. Shodno tome, i u rusko-američkim odnosima neće biti proboja, sačuvaće se jako rivalstvo i u političkoj i vojnoj sferi, kao i konkurencija u ekonomskoj oblasti“, rekao je ruski senator Sputnjiku.

Prema njegovim rečima, Rusija treba da bude spremna na to, uz svest o tome da to takmičenje ne treba da bude nepošteno, i da se rivalstvo ne može obezbeđivati nelegalnim metodama, kako to čine sve američke administracije, bez izuzetka, poslednjih godina.

Kosačov je podsetio da su oba Bajdenova prethodnika – i Barak Obama i Donald Tramp započinjali svoje predsedničke mandate obećanjima da će revidirati spoljnu politiku svojih prethodnika i početi da potvrđuju američko vođstvo demonstracijom svojih dostignuća, a ne nametanjem sopstvenih interesa.

„Bajden do sad nije davao takve izjave, a teško i da hoće. Prvo, jer SAD imaju sve manje svojih dostignuća, Amerikanci počinju da gube u globalnom konkurenciji, nadoknađujući visok životni standard svojih građana banalnim povećanjem državnog duga. Kao drugo, SAD mogu da obezbede svoju dominaciju u svetu samo brutalnim nametanjem svojih interesa – kako saveznicima, tako i protivnicima“, objašnjava Kosačov.

Kako je zaključio, u tom smislu „Bajden ima još manju slobodu manevrisanja u spoljnom politici, nego njegovi prethodnici“.

Podsetimo, Bajden je na izborima osvojio 306 elektorskih glasova, a Tramp 232. Glasovi će biti poslati u Vašington i izbrojani 6. januara u Kongresu.

Kurir.rs/Sputnjik

