LUKAŠENKO PORUČIO NARODU: Boriću se za Belorusiju, nemam ništa drugo osim nje! Vi ćete odlučivati o svemu, obećavam vam

„Vi (građani) ćete odlučivati o svemu. Obećavam vam, o svemu ćete odlučivati. Ne verujte nikome da Lukašenko tamo pravi ustav prema sebi... Ali niko ne sme da misli da je Lukašenko odustao, sve odbacio i otišao. Sve dok poslednji policajac ne kaže: ‘To je to, Lukašenko, ti si svoje odradio’ – do tada ću se boriti za ovu zemlju. Nemam ništa drugo osim nje“, rekao je Lukašenko na sastanku sa osobljem regionalne kliničke bolnice.

Predsednik je takođe pozvao na „očuvanje zemlje“ i izrazio uverenje da će to biti tako.

„I opet – ne za mene i ne za njega. To je već za unuke, čak nije ni za decu. Naša deca su već odrasla, za unuke je to neophodno, zato. I to je moj glavni zadatak“, istakao je on.

Lukašenko je uveren da će Belorusija „biti tražena kao zemlja“, jer je „centar Evrope, centar civilizacije“. „Geografski centar u blizini Polocka. Ne izmišljam“, dodao je on.

Lukašenko je ranije izjavio da se u zemlji sprema već treća varijanta nacrta ustava, jer mu prethodna dva nisu odgovarala. Šef države istakao je da pripremu novog osnovnog zakona zemlje treba da prati razvoj jedinstvenog gledišta kakva Belorusija treba da bude u perspektivi. Pri tome, prema njegovim rečima, on više neće biti predsednik prema novom ustavu.

U Belorusiji su nakon predsedničkih izbora 9. avgusta počeli masovni protesti opozicije. Prema podacima Centralne izborne komisije, na izborima je pobedio aktuelni predsednik Aleksandar Lukašenko sa 80,1 odsto osvojenih glasova. Opozicija nije priznala rezultate izbora i smatra da je pobedila Svetlana Tihanovskaja. Osim toga, održavaju se i mitinzi pristalica Lukašenka, čija je inauguracija održana 23. septembra.

Kurir.rs/Sputnjik

Kurir