DOK MNOGI GASE FIRME, ONI SU USRED PANDEMIJE OSNOVALI AVIO-KOMPANIJU: Evo kako ocenjuju svoje šanse za uspeh (VIDEO)

Niko ne bi pomislio da rizikuje da pokrene novu avio-kompaniju u ovakvim uslovima. Ali oni jesu. Nekoliko novih prevoznika odlučilo je da uzleti u nebo u onom što mora biti jedan od najneizvesnijih perioda koji je vazduhoplovna industrija ikada doživela. Ranije ovog meseca, južnoafrička novoosnovana kompanija LIFT Erlajn završila je svoj prvi let, što je nagoveštavalo početak redovnih unutrašnjih usluga upravo u vreme letnje sezone u zemlji.

U međuvremenu, Pacifika Er se nada da će lansirati u junu 2021. godine direktnim linijama između gradova Velingtona i Krajstčerča na Novom Zelandu do ostrva Kuk, nakon najave rasta putovanja. A u Norveškoj, čak i dok se jeftina priča o uspehu iz prethodne decenije Norvidžan Er suočava sa ozbiljnim finansijskim problemima, nova aviokompanija, izgrađena od nule, sprema se da poleti. Norveški vazduhoplovni veteran Erik G. Brathen predstavio je Flir u oktobru 2020. godine, prevoznik stvoren za opsluživanje popularnog domaćeg tržišta u Norveškoj, zajedno sa odabranim drugim destinacijama u Evropi.

Aviokompanija još nije obavila nijedan let - Brathen je zauzet raspravljanjem o tome koje avione treba da uzme vreme za lansiranje u proleće / leto 2021. godine - ali u knjigama već ima 30 zaposlenih. I dok bi kratkoročni izgledi za aviokompanije trenutno mogli biti sumorni, Flirov tim veruje da će biti spremni da iskoriste prazninu na tržištu pošto uvođenje vakcina počne da ponovo otvara svet. "Šta ako započnemo avio-kompaniju zasnovanu na 2020. godini, to je jeftina operacija sa sedištem iz Norveške, to je prava veličina za ono što vidimo da će tržište biti napredno?“ kaže Braten.

Njemu nije strano ni upravljanje avio-kompanijama. Devedesetih godina služio je kao izvršni direktor Bratens Erlajna, norveškog prevoznika kojeg je četrdesetih godina osnovao njegov deda, a koji se kasnije spojio sa SAS-om 2004. godine. Takođe je bio član uprave Norvidžan Era nekoliko godina i regrutovao je Tonjea Vikstroma Frislida, još jednog norveškog veterana, za izvršnog direktora kompanije Flir.

Prema Brathenu i Frislidu, ponovno osnivanje aviokompanije omogućiće im da rekalibriraju ideju o tome šta aviokompanija treba da ponudi. "Apsolutno je jedinstvena situacija da možete izgraditi potpuno novu avio kompaniju sa iskusnim osobljem. Upravljanje aviokompanijom, sa prioritetima sigurnosti, tačnosti i robusnosti, prilično je složeno", rekao je Frislid za CNN Trevel. Brathen dodaje da je njegova vizija stvoriti avio kompaniju zasnovanu na "vrlo sofisticiranim i integrisanim digitalnim sistemima“.

Flir želi da olakša rezervaciju karte, lako izmenu karte i lako praćenje leta i svih pratećih detalja. Stvaranje „modernih sistema“ je ključno, kaže Vikstrom Frislid, tvrdeći da je sposobnost pokretanja od nule bila prednost u odnosu na stare nosače. "To je ogromna investicija za staru avio-kompaniju. A za nas je to samo mogućnost." Aviokompanija trenutno ulaže u faze planiranja i traži dalje finansiranje za pokretanje sledeće godine.

Braten priznaje da je osnivanje avio-kompanije tokom pandemije u osnovi rizičan poduhvat. "Borili smo se sa neizvesnošću“, priznaje on. "Očigledno smo u situaciji u kojoj nikada ranije nismo iskusili". Norvidžan Er nedavno je podneo zahtev za rekonstrukciju prema norveškom zakonu, a izvršni direktor Jakob Šramje u izjavi rekao da kompanija teži smanjenju duga i veličine svoje flote aviona.

Braten kaže da je uveren da će za šest meseci, kada Flir treba da lansira, vazduhoplovni pejzaž biti sasvim drugačiji. "Kako će izgledati protok putnika, očigledno je neizvesno, ali počinjemo relativno skromno“, kaže Braathen. "A onda planiramo da povećavamo aviokompaniju tokom narednih dve, tri godine.“ Pere Suau-Sančez, viši predavač iz upravljanja vazdušnim saobraćajem na Univerzitetu Kranfild u Engleskoj i Otvorenom univerzitetu Katalonije u Španiji kaže za CNN Travel da je Covid-19 dokazao da su niskotarifne aviokompanije zapravo neki od otpornijih prevoznika.

Do sada smo videli da se potražnja za letovima na kratke relacije ponovo oživljavala brže nego na daljinu, ističe on, a u zemlji poput Norveške uvek će biti potražnje za avionskim putovanjima. Zbog veličine i pejzaža Norveške, koja se u velikoj meri oslanja na vazdušni saobraćaj, širom zemlje je raštrkano preko 50 aerodroma.

Suau-Sančez ističe da je trenutno teško bilo kojoj aviokompaniji da predvidi obim buduće potražnje putnika, što planiranje čini nezgodnim. Njegove komentare ponavlja i Robert Majer, takođe viši predavač u upravljanju vazdušnim saobraćajem na britanskom Univerzitetu Krenfild, koji kaže da bi ukupan smanjen broj putnika mogao otežati Flir-u da siđe sa zemlje.

„Čak i u uobičajena vremena, u osnovi je vrlo konkurentno, ali sa smanjenim brojem putnika, oni su takmičeći se za manji deo torte, što bi moglo biti prilično nezgodno “, kaže Majer za CNN Travel. Maier dodaje da će mamac za jeftinu avionsku kartu uvek postojati i da kupci odaberu avio-kompaniju zasnovanu na niskim cenama. Ali on kaže da zapravo nudi konkurentno niske cene može biti teško, a jeftino evropsko tržište je već prilično zasićeno.

Majer je takođe skeptičan oko toga koliko daleko prvi digitalni pristup može odvesti aviokompaniju, istovremeno priznajući da je to dobra osnova za poslovno i klijentsko iskustvo:

„Na kraju dana treba da imate i fizički proizvod, to je letelica koja prevozi putnika od A do B“, kaže on. „Ne možete izgraditi brend ili proizvod samo tako što ćete reći da stvari radimo u potpunosti digitalno, jer to zapravo nije moguće.“ Trenutno Flir bira koji avion će iznajmiti - Braten kaže da trenutno bira između Boeinga 737-800 ili A320. "Dostupno je mnogo letelica“, kaže on, dodajući da je pandemija takođe oborila cene. Njegov tim takođe procenjuje tokom koje godine je avion napravljen dok je donosio odluku.

„Moramo biti sigurni da su vazduhoplovi slični ili vrlo slični po specifikacijama, jer to pokreće tehničke i operativne troškove“, kaže Braten. "Što se tiče starosti, očigledno je da su nešto stariji nego što su jeftiniji. Tako da zaista moramo igrati starost aviona naspram troškova iznajmljivanja letelica." Plan je da Flir ponudi samo jednu klasu karata. Pogodnosti na brodu još nisu 100% potvrđene, ali Braten kaže da će postojati „osnovna cena karte“.

"Putnici će morati da plate dodeljena mesta, prioritet i prtljag - što tradicionalno vidite kod drugih jeftinih operatera.“ Ime Flir je norveška reč koja znači „muva“. Izabran je, objašnjava Frislid, jer avio-kompanija želi da se usredsredi na jednostavnost. Na Flirovoj veb lokaciji zelene nijanse zelene boje postoji kartica na kojoj možete registrovati interesovanje za zapošljavanje. Aviokompanija trenutno među ostalim ulogama traži kabinsku posadu i pilote sa sedištem u Norveškoj.

Flir je opterećen kamatom, kaže Braten. Siguran je da je ovo delimično povezano sa gubitkom posla u vazduhoplovstvu ove godine. Gledajući u budućnost, Braten kaže da je njegov krajnji cilj da stvori "sigurnu i pouzdanu avio-kompaniju koja se dobro povezuje sa našim kupcima i postaje profitabilna". Vikstrom Frislid dodaje da se uspostavljanjem avio-kompanije u malom obimu nada da će Fliru biti lakše da na kraju postane profitabilna, jer profitabilnost neće zavisiti od rasta.

Ona taj koncept vidi kao "ogromnu mogućnost“ - skok u nepoznato, ali onaj za koji se nada da će se isplatiti. "Bila je to zaista smela ideja, jer je to teška industrija“, kaže ona. "Ali ja volim industriju - i strast i energiju koja je ovde. I takođe vidim veliki potencijal."

Kurir.rs/Startmagazin

Kurir