ŠEF BAJONTEKA PORUČIO: Uveren sam da će naša vakcina protiv korone delovati i protiv novog soja virusa

S naučne tačke gledišta, verovatnoća je velika, rekao je nemačkoj novinskoj agenciji.

"Već smo testirali vakcinu protiv oko 20 drugih varijanti virusa sa drugim mutacijama. Imunološki odgovor koji proizvodi naša vakcina uvek je deaktivirao sve oblike virusa", rekao je Sahin.

"Virus je sada malo više mutirao. Sada to moramo eksperimentalno testirati. To će potrajati oko dve sedmice. Međutim, uvereni smo da to neće bitno uticati na mehanizam delovanja", Ističe Sahin.

Prema Sahinu, antigen koji kompanija sa sedištem u Majncu i njen američki partner Fajzer koriste za vakcinu sastoji se više od 1.270 aminokiselina. Devet ih je sada mutiralo, što nije ni jedan odsto.

"Naša vakcina vidi sav protein i uzrokuje višestruke imunološke odgovore. Kao rezultat, imamo toliko mesta za pristajanje da je virusu teško pobeći. Ali to ne znači da je nova varijanta bezopasna. Vakcina Bajonteka zasnovana na molekulu glasnika mRNA u principu se može brzo prilagoditi novim sojevima", navodi Sahin.

Zbog novog soja patogena savezna vlada dalje ograničava putovanja iz Velike Britanije i Južne Afrike. Prevoz putnika odatle avionom, brodom, vozom ili autobusom do Nemačke u velikoj je meri zabranjen od utorka prevozničkim kompanijama, kako utvrđuje uredba ministarstva zdravlja objavljena u ponedeljak u Federalnom listu, koja važi do 6. januara. Šef odeljenja Jens Spahn (CDU) rekao je uvuče na Tviteru da se to radi "iz predostrožnosti" dok se ne sazna više o prijavljenim mutacijama koronavirusa u obe zemlje.

Kao prvu zaštitnu meru, ministarstvo saobraćaja već je zabranilo gotovo sve letove iz Velike Britanije za Nemačku od ponedeljka do 31. decembra. Savezna vlada najavila je za vikend dalja ograničenja ulaska iz Južne Afrike.

Prema Sahinovim rečima, srazmerno dugo trajanje postupka odobrenja EU nije imalo uticaja na količinu doza vakcina koju je proizvela kompanija sa sedištem u Majncu.

"Već smo unapred planirali podelu doza vakcine i toga se pridržavamo. Ono što se, naravno, promenilo je broj koji možemo isporučiti ove godine. Ali u celini, broj vakcina koje smo obećali EU neće se promeniti", kazao je Sahin.

Odobrenje EU za Bajontekovu vakcinu, koje se dogodilo u ponedeljak, nazvao je "do sada najbržim odobravanjem lekova". Bajontek nije morao odgovoriti samo na pitanja vlasti EU, već i na mnoga pitanja pojedinih zemalja.

"Ovo je proces učinilo napornijim, ali to je bio samo dio pravilnog vođenja računa o postupcima u EU korak po korak".

Prema njegovim rečima, ni on ni njegova supruga suosnivačica Bajonteka i medicinska direktorica Ozlem Tureci do sada nisu vakcinisani vakcinom svoje kompanije.

"Ali to želimo čim imamo odgovarajuću osnovu za to. Važno nam je da svojim radnicima u proizvodnji pružimo odgovarajuće doze vakcine. Cilj je zagarantovati nesmetanu proizvodnju vakcina u proizvodnoj mreži Bajontek tokom sledećih dvanaest meseci. Stoga razmatramo da u tu svrhu koristimo malu seriju koja je nezavisna od kvote EU", rekao je Sahin.

