OVAKO POLEĆE SUPERLOVAC: Jedinstveni snimci uzletanja moćnog MIG-31 (VIDEO)

Ovaj avion je zahvaljujući svojim izuzetnim tehničko-taktičkim sposobnostima i danas nezamenljiv u brojnim zadacima koji se postavljaju pred Vazdušno-kosmičke snage ruske armije. Zahvaljujući integraciji savremenog napadno-navigacijskog sistema i naoružanja nove generacije, efikasnost lovca-presretača MiG-31BM je u odnosu na prethodnu verziju MiG-31 uvećana za gotovo tri puta.

Poboljšana pogonska grupa koja se sastoji od dvoprotočnih turbomlaznih motora D-30F6, omogućava da se avion mase gotovo 46 tona dovede do granica hiperzvučne brzine (maksimalna brzina Mig-31 iznosi 3,000 km/č). Plafon leta je 20,600 metara. Operativni dolet letelice koja je naoružana sa četiri rakete R-37 / R-33 sa dva podkrilna rezervoara sa gorivom iznosi 3000km. Avion ima sposobnost da se dopunjuje gorivom u vazduhu (avio-cisterna).

Modernizovani lovac-presretač MiG-31BM (NATO kodifikacija Foxhound) namenjen je presretanju vazdušnih ciljeva na velikim distancama, koje su po borbenom radijusu nedostupne klasičnim lovcima. Borbeni aparati ovog tipa su sposobni da rešavaju zadatke u uslovima koji diktiraju savremeni oblici upravljanja borbenim dejstvima, kao što je mrežnocentrični oblik komunikacije sa praktično svim učesnicima u borbi.

MiG-31BM je opremljen radarskom stanicom koja ima visokoosetljivu faznu antensku rešetku (FAR). „Zaslon-M“ koja može da dobaci na daljinu i do 320km. To je za čitavih 120km više u odnosu na bazičnu verziju ovog radara. Takođe, ovaj radar sada može da otkrije metu veličine lovca na daljinama 150, 200, pa i više km. Novi napadno-navigacijski sistem omogućava jednovremeno praćenje do 24 cilja, od čega kompjuter ili operater bira grupu najopasnijih ciljeva i navodi vatru na njih. Jedan Mig-31BM sada može umesto četiri da istovremeno gađa i do osam različitih ciljeva.

Za ovaj avion je razvijena i raketa velikog dometa R-37 koja ima operativan domet od čak 300+km. Ova raketa nema apsolutno nikavu konkurenciju u svetu (američka raketa v-v sa najvećim dometom AIM-47 „Falcon“ ima maksimalni domet od 210km). Sa ovakvim naoružanjem Mig-31BM može da presreće balističke i krstareće rakete, a takođe i da uništava neprijateljske satelite koji operišu u bližoj zemljinoj orbiti (projekat protiv-satelitske rakete sa kinetičkom bojevom glavom 79M6 „Kontakt“) . Borbena patrola sastavljena od četiri aviona Mig-31BM može da pokriva prostor od oko 380,000km2 (napomena autora, Srbija ima površinu od 88.361 km²).

Pored rakete R-37, tu se nalaze i nešto starije rakete R-33 dometa do 160km, kao i rakete kratkog dometa koje su posebni efikasne u uslovima dogfajta R-73.

Kurir.rs/Russia Beyond

Kurir