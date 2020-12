VOLSTRIT ŽURNAL: Evo kako je sin novoizabranog predsednika SAD povezan sa kineskim državnim firmama (VIDEO)

Izveštaj kaže da Skaneateles LLC, kompanija u vlasništvu Hantera Bajdena, još uvek poseduje udeo u kompaniji Bohai Harvest RHT Ekviti Investment Fund Management Co., koju prvenstveno finansira Benk of Čajna Ltd., i druge velike državne finansijske kompanije.

Džo Bajden ranije ovog meseca rekao je novinarima da Hanter neće biti umešan „u bilo koji posao, bilo koje preduzeće koje je u sukobu ili izgleda da je u sukobu tamo gde postoji odgovarajuća udaljenost od predsedništva“.

„Niko u mojoj porodici neće imati kancelariju u Beloj kući, neće sedeti na sastancima kao da je član kabineta, u stvari eće imati bilo kakav poslovni odnos sa bilo kim ko je povezan sa stranom korporacijom ili stranom zemljom", rekao je tada Bajden.

Izvor blizak Hanteru Bajdenu rekao je za Foks njuz da je sin novoizabranog predsednika još uvek u procesu rasterećenja vlasništva.

