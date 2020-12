TRAMP POTPISAO ZAKON O POMOĆI: Izbegnuta blokada vlade, evo šta građani dobijaju kako bi se izborili sa pandemijom

Trampov potpis za Zakon o pomoći ugroženima pandemijom oslobodio je paket pomoći od 900 milijardi dolara koji je namenjen za naknade nezaposlenima, ali i za pružanje jednokratne stimulacije od 600 dolara zaposlenima čiji posao trpi zbog koronavirusa.

"Potpisujem ovaj zakon kako bi se ponovo pokrenula pomoć za nezaposlene, zaustavile deložacije, pružila pomoć zakupcima, omogućila dodatna sredstva za programe zajmova preduzetnicima, omogućilo zaposlenima avio-kompanija da se vrate na posao i dala dodatna sredstva za distribuciju vakcina", kazao je Tramp.

Procenjeno je da će oko 12 miliona ljudi dobiti potrebnu pomoć u dva ključna programa koja su obuhvaćena navedenim zakonom. Tako će oni čija je isplata plata bila zaustavljena, primati naknadu narednih 11 nedelja, a oni koji su nezaposleni dobijaće po 300 dolara do sredine marta naredne godine.

S obzirom na to da se kasnilo s potpisivanjem navedenog zakona jer su Trampovi republikanci smatrali da je previše rasipnički, svi koji je već trebalo da dobiju novac, verovatno neće dobiti uplatu ove sedmice. Takođe, naknada od 300 dolara za nezaposlene najverovatnije neće trajati 11, već 10 sedmica jer država ne može da počne da ih isplaćuje pre potpisa zakona, a kašnjenje je sve prolongiralo.

Do preokreta je došlo nakon dana obeleženih apelima svih političkih struja, u kojima se od tražilo da Tramp deluje kako bi se izbegla ekonomska i socijalna katastrofa, posebno za najranjivije, s obzirom na to da je odluka o isplati pomoći za milione nezaposlenih istekla u subotu u ponoć.

Zakon o pomoći je Kongres usvojio u ponedeljak i u četvrtak je Tramp trebalo da potpiše, međutim, on je to prolongirao do nedelje jer je imao primedbe - želeo je da se naknade sa 600 povećaju na 2.000 dolara.

