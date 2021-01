LIČNOSTI GODINE ZA NAMA: Žestok Okršaj Trampa i Bajdena, ali se najviše pričalo o Bilu Gejtsu

Pandemija koronavirusa, to je jasno, obeležila je godinu za nama. Sve je počelo ispod radara, u Vuhanu, vestima o novoj virusnoj upali pluća. Ubrzo su stigli snimci ljudi kako padaju u nesvest po ulicama. A onda je krenulo širenje epidemije van granica Kine i kovid 19 je postao glavna svetska vest. Dok su stizale jezive slike i iz Italije, Španije i Amerike, virus je uspeo da zaustavi život.

U izolaciji se radilo, kršila se zarad protesta, prekidale su je eksplozije ili ratovi, menjale su se navike... U takvim uslovima održan je i najveći politički šou - američki predsednički izbori. Posle borbe bez presedana američki predsednik Donald Tramp izgubio je od bivšeg potpredsednika Džoa Bajdena.

Korona je bacila u senku sve druge događaje, ali je jednu osobu izbacila u prvi plan - milijarder i osnivač „Majkrosofta“ Bil Gejts postao je dežurna babaroga u pričama ili, preciznije rečeno, teorijama zavere o koronavirusu i vakcinama. Koliko će još pandemija, najveća svetska kriza od Drugog svetskog rata, dominirati našim životima niko ne zna, ali čak ni najveći optimisti ne veruju da će se svet vratiti u normalu pre 2022.

Isti ljudi koji kad pročitaju da je Baba Vanga rekla da će „Amerikanci padati kad ih napadne čelična ptica“ i veruju da je to predviđanje napada 11. septembra 2001, pozivaju se na Gejtsovo upozorenje da svetu prete nove zarazne bolesti izrečeno nakon pandemije SARS kao dokaz. Mada je to, valjda, već vek i po jasno i laicima za medicinu.

DOBITNIK Nokaut uspavanog Džoa

Džo Bajden je najveći dobitnik u sumornoj 2020. Razbio je Donalda Trampa i osvojio fotelju najmoćnijeg čoveka planete.

Međutim, kada je godina počela, „uspavani Džo“, kako ga je nazivao njegov rival, jeste delovao usporeno i nezainteresovano. I sve do „superutorka“ 3. marta, on nije uspevao da dobije ni po dva glasa na izbornom mestu. Ali se onda sve promenilo - u sukobima između neoliberalnog i progresivnog krila demokrata, on je postao osoba koja je najmanje glasača iritirala. I to je formula njegovog uspeha.

Što je manje pričao i što se manje pojavljivao, Bajden je pridobijao sve više glasača. Pandemija mu je u tome pomogla. Sa manje pojavljivanja, bilo je i manje lapsusa i gafova, po kojima je prepoznatljiv. A u duboko podeljenoj Americi to je bilo dovoljno da on postane ne bolji kandidat, već manje zlo. „Uspavani Džo“ je, bez velikih i jakih udaraca, uspeo da nokautira protivnika iz samo jednog razloga - jer nije Donald Tramp.

Koliko će to biti dovoljno za vođenje zemlje u naredne četiri godine, tek ćemo da vidimo.