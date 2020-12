BESKUĆNIK SPASAO 16 PASA I MAČAKA IZ AZILA KOGA JE PROGUTAO POŽAR: Ono što je posle rekao o svom ljubimcu je sve oduševilo (FOTO)

Voker je išao do azila "W-Underdogs" kako bi pokupio svog pitbula Brava, koga inače ostavlja na tom mestu preko noći, kada je spazio vatru.

Ne razmišljajući, uleteo je u objekat i izvukao 6 pasa i 10 mačaka.

"Neću lagati, bio sam veoma nervozan i uplašen da uđem u sav taj dim. Ali Bog me je tu poslao da spasem životinje. Ukoliko volite psa, možete voleti bilo koga na svetu i ja ne bih bio ovde bez njega, tako da sam znao da moram da spasem i druge pse", rekao je Voker.

Osnivač azila Grejsi Hamlin ga je nazvala "anđelom čuvarom".

Iako su vatrogasci brzo stigli, objekat nije više u "useljivom" stanju.

Srećom, već su se spremali da pređu na novu lokaciju, tako da su životinje bile premeštene na sigurno.

Kako se proširila vest o Vokerovom dobrom delu, ljudi dobre volje su za njega prikupili, za sada, 16.000 dolara i hranu i druge potrepštine.

Hamlinova kaže da poznaje Vokera, koji živi na ulici od svoje 13. godine, odranije jer mu dozvoljava da u azilu ostavi svog psa.

"Tokom godina, nudili smo Vokeru razne smeštaje i pomoć, ali on živi ovakav život i to je njegova volja, mi ćemo to poštovati, ali ćemo nastaviti da sarađujemo sa njim", rekla je.

Kurir.rs/Dejli mejl

Kurir