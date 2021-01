DOŠLO VREME DA RUSI AMERIKANCE UČE SLOBODI GOVORA: Trampov sin od milijardera Maska traži formiranje nove društvene mreže!

"Došlo je vreme da Rusi uče Amerikance šta je to sloboda govora. Pogledajte do čega je dovela ova cela situacija", rekao je on, a prenosi "Indipendent".

Tramp Mlađi je rekao i da je Mask veoma dobar kandidat koji je u stanju da se suprotstavi Tviteru budući da je on lično kritikovao tehnološke korporacije zapadne Amerike koje su se pretvorile u svojevrsne sudije slobode govora.

Pored toga, on je rekao i da bi nova društvena mreža trebalo da reguliše sva pitanja vezana za širenje mržnje ali i propagandu nasilja, ali i da ujedno bude i platforma za neutralne komentare a ne da vremenom postane kojekakva "levičarska organizacija".

Naveo je i da od nove društvene mreže ne treba stvarati "konzervativni zatvoreni svet", već mesto gde je moguće razvijati ideje.

Podsetimo, Tviter je prvo privremeno suspendovao Trampov nalog, ali ga je ubrzo potpuno ukinuo zbog, kako je saopšteno iz te društvene mreže, "rizika da će podsticati nasilje". Suspenzija je usledila nakon Trampovih tvitova o demonstracijama njegovih pristalica u Vašingtonu i upada u kongresno zdanje na Kapitolu.

I druge društvene mreže, kao što su Fejsbuk i Instagram, suspendovale su iz istog razloga Trampove naloge.

Kurir.rs/Sputnjik

