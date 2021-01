MEKSIČKOG GRADONAČELNIKA VEZALI ZA DRVO: Hteo lokalcima da nudi razna obećanja, ali ga nisu fino dočekali (FOTO)

Naime, incident se dogodio dok je Ramirez javnosti predstavljao "seriju projekata" koje je prethodno obećao lokalcima, međutim, predstavnici 11 opština su ga okružili i suočili sa brojnim pitanjima.

Kako navode, veoma su nezadovoljni jer nije rešen problem pijaće vode.

Habitantes de Frontera Comalapa #Chiapas amarraron a un árbol al Presidente Municipal Óscar Ramírez Aguilar, los pobladores lo acusan de entregar un Tanque de almacenamiento de agua en mal estado, sin embargo después de unas horas tras acordar la revisión de la obra, quedó libre. pic.twitter.com/EaA2mmsjpR — Pedro Gerardo lopez (@pedrogerardo26) January 12, 2021

"Obećao nam je da će biti pristojnog posla za ljude Komalape, ali sve je bila mućka jer vodovod ne radi dobro. To je veliki problem koji mora da se reši na pravi način i mora da bude prioritet u ovom mandatu, jer nam je dolazio u kuće i to nam obećavao, a sad ne pristaje na to", rekao je jedan lokalac.

Sa druge strane, Ramirez je u saopštenju istakao da je imao sastanak sa predstavnicima opština, ali nije pominjao vezivanje za drvo.

Kurir.rs/Sputnik news

Kurir