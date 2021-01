LJUBAVNA PRIČA DŽOA I DŽIL BAJDEN Upoznali su se na sastanku na slepo, prosio ju je 5 puta, a ovako ga je branila od demonstranata

Džo Bajden često govori ljudima da nisam pristala da se udam za njega sve do njegove pete prosidbe. Istina je da sam ga volela od početka, rekla je Džil Bajden 2012. godine.

Ta rečenica slika lepu sliku o njihovoj romansi, u kojoj je ona htela biti sigurna da je on želi, a nakon toga, ceo mu je život bila oslonac i podrška. Zacelila je rane koje su on i njegovi sinovi imali nakon tragičnog gubitka, kada je Bajdenova prva supruga Neilia Hanter, zajedno s njihovom ćerkom Naomi poginula u saobraćajnoj nesreći 1972. godine, i održala porodicu na okupu.

'Napokon sam upoznala gospodina!'

Džo (78) i Džil Bajden (69), koji će danas zvanično postati predsednik i Prva dama Amerike, upoznali su se na sastanku naslepo 1975. godine, koji je organizovao Džoov brat Frenk.

Džo je tada bio 33-godišnji senator, a 24-godišnja Džil Tejlor Džejkobs završavala je fakultet. Oboje su već imali brakove iza sebe, Džo sa Neilijom, a Džil se rastala na prvoj godini fakulteta.

"Završavala sam fakultet i izlazila sam sa momcima u farmerkama i patikama. Kada je Džo ušao kroz vrata, videla sam da na sebi ima sportski sako i mokasine. Pomislila sam da nećemo završiti zajedno ni za milion godina. Bio je devet godina stariji od mene! No otišli smo u bioskop i stvarno smo kliknuli. Kada me otpratio do kuće, rukovao se sa mnom i poželeo mi laku noć. Otrčala sam gore i u 1 ujutro nazvala majku i rekla joj: 'Napokon sam upoznala gospodina!'", ispričala je Džil kako su se upoznali za Vogue.

Par se venčao 1977, nakon što ju je on pet puta zaprosio.

"Govorila sam mu 'ne još', 'ne još'... To je bilo zato što sam se do onda već zaljubila u njegove sinove i imala sam osećaj da ovaj brak ne sme propasti. Dečaci su već jednom izgubili majku i ja nisam mogla dopustiti da u meni izgube još jednu. Morala sam biti 100 odsto sigurna da je to to", objasnila je Džil zašto je toliko puta odbijala Džoa.

Par se venčao 17. juna 1977. godine u kapelici Ujedinjenih nacija u Njujorku. Na medeni mesec išli su zajedno s Džoovim sinovima, Boom i Hanterom.

Ubrzo je stigla i ćerka Ešli, koja se rodila 1981. godine.

"Naša porodica tada je postala kompletna", rekla je Džil o rođenju ćerke.

Ova profesorka engleskog jezika, rođena 3. juna 1951. godine, u gradiću Hamontonu u Nju Džerziju, uvek je bila uz svog supruga i u njegovoj političkoj karijeri.

U dobru i zlu...

Tokom njegove kandidature za predsednika 1987. godine, uvek je bila uz njega na skupovima, a isto je tako bilo i kada se povukao iz trke.

"Kao žena političara, shvatila sam da me stoicizam dobro služi. Kada se pokazalo da od predsedničke kandidature 1987. neće biti ništa, ljudi su konstantno tražili slabe tačke u našem timu. Svi smo se osećali kao pod lupom, ali odbijala sam pokazati ikakvu slabost", ispričala je Džil.

Sledeća godina bila je teška za porodicu jer je Džo 1988. imao dve aneurizme na mozgu. Tokom oporavka imao je i plućnu emboliju, ali uspeo se od svega oporaviti, a Džil je ispričala kako joj je najteže bilo gledati kako ga hitna pomoć na nosilima iznosi iz kuće.

O svojoj ljubavi prema Džil, Džo je često govorio, a posvetio joj je i dobar deo svojih memoara "Obećanja koja treba ispuniti", koje je izdao 2007. godine.

"Ona mi je vratila moj život natrag. Zbog nje sam počeo misliti da bi moja porodica ponovno mogla da bude cela", napisao je u memoarima.

Džil je 2007. doktorirala na Univerzitetu Delaver, a na proslavi upravo joj je Džo predao njen doktorat. Sledeće godine, Džo je krenuo u izbornu trku sa Barakom Obamom, kojem je kasnije bio i potpredsednik. Dve porodice razvile su blisko prijateljstvo tokom tog vremena.

Uvek jedno uz drugo Džil je tokom tog vremena postala i prva Druga dama koja je uz to i radila puno radno vreme kao profesorka engleskog.

"Nakon što je Džo postao potpredsednik, ljudi su se počeli pitati mogu li u isto vreme biti Druga dama i predavati. Jedino se Džo to nije pitao. Bio je uz mene i rekao mi je da to mogu, jer je to ono što ja jesam", rekla je Džil.

Da je njihova ljubav izdržala test vremena govori i Džoov gest kada je 2010. u dvorištu rezidencije potpredsednika Amerike na drvetu postavio ljuljašku, a na drvo je stavio pločicu na kojoj piše 'Džo voli Džil, Dan zaljubljenih 2010.'

Nova porodična tragedija

Porodica je 2015. doživela ogromni gubitak kada je Bo Bajden umro od raka na mozgu. Džo je tada bio toliko utučen da je povukao svoju kandidaturu za predsednika 2016. godine.

Tri godine kasnije, Džil je 2019. izdala i svoju knjigu u kojoj je pričala o ranim danima njihove veze.

"Nakon što sam se razočarala u prvom braku, više nikada nisam htela osetiti da mi je srce tako izvan kontrole. No tokom prvih mjeseci naših izlazaka ta želja je suprotstavljena novoj stvarnosti, zaljubila sam se", napisala je u knjizi.

Još su luckasti

I tokom poslednje Džoove kampanje, Džil je bila njegov oslonac i štit. Tada je i prvi put od 1981. uzela pauzu u predavanju.

Koliko je par spontan pokazali su na skupu u Ajovi 2019, kada je Džo tokom njenog govora, ugrizao suprugu za prst. Ona je naime, krenula da ga predstavlja i pokazala je rukom iza sebe, prema mestu gde je on stajao, a on ju je tada gricnuo. Mnogi su taj trenutak opisali kao pokazatelj da se oni očigledno još jako vole, a to je potvrdila i sama Džil u kasnijem intervjuu.

"Za to smo krivi, zaista se još jako volimo", rekla je.

Neće niko moga Džoa da dira

Još jedan trenutak iz kampanje koji se mnogima urezao u sećanje bio je u martu 2020. godine.

Tokom skupa u Los Anđelesu demonstranti su se popeli na binu gde je Bajden govorio, a čim ih je videla, Džil je hrabro stala između demonstranata i svog supruga te nikome nije dala da mu priđe.

"Ja sam verovatno jedini kandidat za predsednika kojem je Tajna služba njegova supruga. Gledajte, ne zezate se sa devojkom iz Filadelfije. Mislim da sam čuo na vestima dok sam dolazio ovde kako Tajna služba razmišlja o osiguravanju naših skupova. Mislim da je to zato jer se boje da će Džil povrediti nekoga. Kažem vam, oženio sam se daleko iznad moje lige", rekao je Bajden u intervjuu nakon tog incidenta.

Džil veruje da će ljubav pomoći Americi, kao što je pomogla i njenoj porodici: "Ljubav nas čini fleksibilnijima i otpornijima. Dopušta nam da budemo više svoji, zajedno i iako nas ne može zaštiti od životnih nedaća, daje nam utočište, dom. Kako zacelite slomljenu porodicu? Isto kao što ujedinite i naciju, s ljubavlju, razumevanjem i malim gestovima dobrote."

Ovaj par, koji će sledeće četiri godine biti u Beloj kući, sušta je suprotnost hladnom odnosu koji su imali Tramp i Melanija, a mnogi se nadaju kako će im lekcije koje su naučili u svom 43 godine dugom braku pomoći i u zaceljivanju podeljene nacije, pišu 24sata.hr.

Kurir.rs/24sata.hr

Kurir