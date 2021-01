PIRATSKI JURIŠ NA ČEŠKI PARLAMENT: Njihova stranka ima velike izglede na jesenjim izborima! (VIDEO)

Ako je verovati anketama oni su danas druga najomiljenija politička stranka u Češkoj. Sigurno je sledeće: Češki Pirati sa Zdenjekom Hržibom imaju mesto gradonačelnika Praga i uz to su treća najjača snaga u donjem domu Parlamenta. Pored toga, član stranke Marsel Kolaja je jedan od zamenika predsednika Evropskog parlamenta.

Češka Piratska stranka je dakle zvezda evropskog piratskog pokreta. Nastala je pre otprilike deset godina u borbi za "fer-internet". Nakon starta punog nade, pirati u većini zemalja nisu se odmakli dalje od prvobitne teme. Danas su pirati, osim u Češkoj, zastupljeni u parlamentima još na Islandu i Luksemburgu.

Češki Pirati imaju celovit stranački program za sva politička područja. Trinaestog januara 2021. godine Češki pirati postigli su dogovor o saradnji sa "Pokretom gradonačelnika i nezavisnih" (STAN) na narednim izborima koji se održavaju 8. i 9. oktobra 2021. godine.

Prema anketama, ta nova koalicija ima podršku skoro 30 odsto birača – odnosno popularnija je od Pokreta ANO premijera i oligarha Andreja Babiša, koji vlada češkom političkom scenom više od šest godina. On bi trenutno dobio podršku oko 26 odsto birača.

Ukoliko bi Pirati i STAN zaista dobili naredne izbore, vladu bi vodila ona stranka koja bude imala više glasova. "Rado bih bio u vladi u kojoj je premijer Ivan Bartoš", rekao je predsednik STAN-a Vit Rakušan. Bartoš, 40-godišnji informatičar sa dva doktorata i devet godina iskustva na čelu Piratske stranke, "poseduje neophodnu inteligenciju, dovoljno kompetentnosti i angažmana koji su neophodni kako bi se obavljala najviša rukovodeća pozicija", rekao je još Rakušan.

Eksperti u Češkoj smatraju da je pobeda te koalicije sasvim moguća. "Može čak da se desi da njihov izborni rezultat bude još bolji od jednostavnog zbira birača obe stranke", kaže politikolog Tomaš Lebeda sa Palacki Univerziteta u Olomoucu za DW. To je, naglašava, naročito moguće ako se pre izbora pokaže da Pirati i STAN imaju šansu da pobede. "Postoji velika grupa među češkim biračima koja uvek glasa za favorite", objašnjava Lebeda.

I Lubomir Skopeček sa Masarikovog Univerziteta u Brnu smatra da koalicija Pirata i STAN-a može ubedljivo da pobedi Stranku ANO – i to zbog korone. "Zbog toga što aktuelna vlada ne drži virus pod kontrolom nalazimo se u situaciji da koalicija Pirata i STAN-a zaista može da bude konkurent koji može da porazi ANO", kaže Skopeček.

Češka je zabeležila najveći porast broja zaraženih koronom u proteklih nekoliko meseci u čitavom svetu. A kada je reč o broju mrtvih zbog korone, zemlja je najugroženija u Evropi.

Prema mišljenju politikologa Lebede, češki Pirati su toliko uspešni jer "ispunjavaju potrebu birača za novom strankom". "Ljudi su ovde razočarani tradicionalnim političkim strankama i žele da ekperimentišu sa novim, nekonvencionalnim grupacijama", kaže Lebeda za DW.

Češki Pirati su za to pogodni i zbog toga što, kako smatra Lebeda, za razliku od većine drugih piratskih stranaka u Evropi nisu jasno levičarska stranka. "Mladi Česi, koji najvećim delom čine piratsku biračku bazu, pre su liberalno orijentisani nego levičarski", kaže Lebeda.

Premijer Andrej Babiš novu političku konkurenciju označio je kao "neokomunističku stranku koja podržava komuniste", a njene članove kao "ekstremno levičarske marksiste". Predsednik Pirata Ivan Bartoš na to reaguje sa ironijom: "Raduje me što to kaže čovek koji bez skrupula vlada sa bivšim komunistima, koji je bio agent državne bezbednosti i član Komunističke partije."

Borba protiv korupcije ključna je za nastup Pirata u češkom parlamentu. Nijedna druga politička stranka u Češkoj ne govori toliko često da mora da postoji konflikt interesa ako je premijer jedne zemlje oligarh i medijski magnat – što je slučaj sa češkim premijerom Babišem. I firma koju je Babiš osnovao, "Grupa Agrofert" – inače jedan od najvećih primalaca subvencija EU – često je tema koju Pirati nameću.

Pirati kritikuju i zastoj u digitalizaciji češke državne uprave. Oni pozivaju na ubrzavanje tranzicije ka ekološki prihvatljivoj ekonomiji, baš kao i njihovi partneri u Evropskom parlamentu, frakcija Zelenih. "Mi smo jedan od najliberalnijih delova te frakcije", naglašava za DW češki poslanik u Evropskom parlamentu iz redova Pirata Marketa Gregorov.

Češki Pirati se i dalje zalažu za prvobitne ciljeve piratskog pokreta: liberalno tumačenje zaštite autorskih prava na internetu. Pored toga, bore se i za prava istopolnih parova. Sa evropskim Zelenima zahtevaju radikalne mere u borbi protiv klimatskih promena, dakle za smanjenje emisije izduvnih gasova u EU.

Generalno, češki Pirati se zalažu za jačanje EU. Pre svega bi Evropski parlament trebalo da bude jači, smatraju u toj partiji.

Na NATO pak gledaju kritički. "Želimo da Evropa u NATO igra nezavisnu ulogu", kaže poslanik u Evropskom parlamentu Marketa Gregorov. "Ali mi takođe želimo i da Češka ostane član tog Saveza."

Kurir.rs/DW

Kurir