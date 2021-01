LUKAŠENKO: Ništa nije sigurno, ali u 2021. godini Belorusija neće pasti na kolena

"Belorusija u 2021. godini neće pasti na kolena, ali u svom razvoju mora da uzme u obzir nejasnu situaciju svetu, izazvanu pre svega virusom korona, ali i spoljnim i unutrašnjim pritiscima“, rekao je Lukašenko.

Kako je dodao, ništa nije sigurno, ni kako će se razvijati svetska privreda koja beleži veliki pad, ni kakva će biti situacija u vezi s pandemijom, koja, kako kaže Lukašenko, utiče ne samo na umove ljudi nego i na privredu.

Tu je i pitanje daljih globalnih procesa.

"Vidite turbulencije i u temeljima demokratije. Dakle, mnogo je nejasnoća i sve to se mora uzeti u obzir, i ograničenost sredstava i određeni pritisak sa svih strana, i spolja i iznutra. Na kolena nećemo pasti, u to nema sumnje, ali u procesu razvija sve to moramo uzeti u obzir“, rekao je on.

