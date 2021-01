TUŽNA SUDBINA MAJKA PENSA: Evo gde sada boravi doskora drugi najmoćniji čovek u SAD (VIDEO)

Bivši potpredsednik Majk Pens i supruga Karen proteklih dana spavali su u vikendici guvernera Indijane dok su tražili novi dom.

Poslednje četiri godine Pens je bio potpredsednik SAD i živeo je besplatno u rezidenciji koju finansiraju poreski obveznici. To je "Krug opservatorije broj jedan" - kuća iz 19. veka koja se nalazi na teritoriji američke pomorske opservatorije. Mnogi potpredsednici tokom istorije živeli su u njoj, ali i troškovi obezbeđenja prebivališta. Potpredsednica Kamala Haris odložila je preseljenje dok se ne završe popravke dimnjaka i ostali radovi na održavanju.

Biznis Insajder je prvi objavio vest da porodica Pence "žive kao padobranci" u vikendici guvernera Indijane Erika Holkomba, a zatim su informacije proširili i drugi mediji koji su otkrili da se porodica često selila i da je, pored Holkombove gostoljubivosti, i Majkov brat Greg Pens, koji živi u Kolumbasu u državi Indijana.

"Jedino u šta su svi sigurni je da kada su Pens napustili rezidenciju potpredsednika u Vašingtonu, nisu imali gde da odu. Bivši drugi par zapravo nije vlasnik kuće", piše reporter Tom LoBjanko, koji je izveštavao o Pensu dugi niz godina.

Pens je bio republikanski poslanik u Predstavničkom domu SAD od 2001. do 2013. godine, nakon čega je postao guverner Indijane. Tu funkciju je obavljao od 2013. do 2017. godine i za to vreme je živeo u guvernerovoj rezidenciji koju je napustio 2017. godine kada je postao potpredsednik.

Po svemu sudeći, Pens nije imao dom više od osam godina. Zašto su završili kao 'beskućnici' nije poznato. Moguće je da su bili toliko uvereni u Trampov ostanak na vlasti, a samim tim i svoj, da jednostavno nisu razmišljali o tome šta će se dogoditi ako moraju da se isele iz potpredsedničke rezidencije.

Novac im ne bi trebao predstavljati problem jer je Pence tokom svog četvorogodišnjeg mandata zarađivao više od 235.000 dolara godišnje. Pored toga, u narednih šest meseci, Pens ima pravo na zaštitu tajne službe i pravo na penziju.

Neki sumnjaju da su pravi razlog čestih preseljenja pretnje smrću ili čak pokušaji atentata pristalica bivšeg predsednika Trampa. Naime, pre samo nekoliko nedelja dok su Trampovi simpatizeri napadali Kapitol, skandiralo se "Obesite Majka Pensa".

Tramp je u međuvremenu na Tviteru neprestano ponavljao da Pens ima moć da zaustavi prebrojavanje glasova, mada to nije tačno.

Od kraja mandata, Pens navodno nije komunicirao sa Trampom.

Kurir.rs/Jutarnji.hr

Kurir