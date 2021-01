MLADIĆI U BRITANIJI KAŽNJENI SA PO 11.324 EVRA: Organizovali masovno grudvanje, optužuju ih da su prekršili lokdaun (VIDEO)

Foto: Printscreen Youtube/ The News Hound Ltd

Policija Zapadnog Jorkšira je kaznila 20-godišnjeg i 23-godišnjeg mladića zbog toga što su 14. januara organizovali masovno grudvanje u parku. Za organizaciju događaja korišćene su društvene mreže, a na njima su objavljeni i snimci događaja.

U policijskom saoštenju je navedeno da je 23-godišnjak kažnjavan zbog kršenja restrikcija u novembru prošle godine.

Mladić koji se predstavio kao Adam, 20-godišnjak, je izjavio da su se grudvali studenti, ali i oni koji to nisu.

"Bilo je to olakšanje koje smo priželjkivali. Ljudi su se smejali i to je ono što im je bilo potrebno. Poznajem mnoge studente koji su izuzetno depresivni i pod stresom su zbog onlajn ispita i koji nisu imali malu podršku. Mentalno zdravlje je jednako važno kao i fizičko. Tako da mnogi od njih nemaju priliku da nešto učine po tom pitanju", poručio je Adam.

Grudvanje se desilo u blizini dva univerziteta, Univerziteta Lids i Univerziteta Lids Beket.

Oglasio se i glavni policijski nadzornik Damien Miler.

"Ne pričinjava nam apsolutno nikakvo zadovoljstvo što smo morali oštro da kaznimo dvojicu mladića za ovo, ali njihov postupak je uzrokovao da stotine osoba budu vrlo blizu jedna druge i time su povećali rizik od širenja koronavirusa. To je bilo jasno kršenje zakona kojima se nastoje zaštititi ljudi", rekao je Miler.

Ukazao je da će policija i dalje nastaviti da radi onako kako je i do sada radila, a to je da sankcioniše one koji krše pravila, prenosi Skaj njuz.

Kurir.rs/Klix.ba

Kurir