MEDVEDEV OPLEO PO AMERICI: Neredi u SAD su kazna za podržavanje "majdana" u drugim zemljama

Neredi u Sjedinjenim Američkim Državama su tragedija, jer su zbog njih poginuli ljudi, ali je to donekle i kazna za to što je Amerika tradicionalno podržavala „obojene revolucije“ u drugim zemljama, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Međutim, bivši ruski premijer kaže da kada se takav „majdan“ dogodio u Americi, ona je pokušala da stavi situaciju pod žestoku kontrolu.

„Osuđujemo takve akcije, o tome su svi govorili, uključujući predsednika – to ni na koji način ne može da bude opravdano. Ali, s druge strane, odlično shvatamo da je u određenoj meri u pitanju kazna za to što su Amerikanci tradicionalno podržavali različite akcije, takozvane 'obojene revolucije', koje su vodile ka nelegitimnoj, nezakonitoj smeni vlasti u drugim zemljama, a SAD su to smatrale apsolutno normalnim ukoliko to odgovora američkim interesima“, rekao je on u intervjuu za ruske medije.

Prema njegovim rečima, kada su slične stvari počele da se događaju unutar SAD, „to je, naravno, bilo okarakterisano kao državni zločin“. Kako je rekao, pokrenute su stotine krivičnih postupaka, uhapšen je ogroman broj ljudi, jer američke vlasti „pokušavaju da stave tu situaciju pod kontrolu, pritom veoma oštru“.

On je rekao da se Amerikancima u obliku takvih akcija u izvesnoj meri sve vratilo.

„Ovde, naravno, ne postoji nikakav razlog za zluradost. To jednostavno znači da van inostranstva, van svoje zemlje treba voditi poštenu politiku i ne pokušavati organizovanje smene vlasti na nelitigiman način. To takođe podrazumeva da se ne priređuju svakakvi majdani i da se zatim aplaudira tome što se dogodila nezakonita smena vlasti i da oni, koji su došli na vlast, na primer, pokušavaju da se sprijatelje sa Amerikancima. Kao pravilo, iz toga ništa dobro neće proizići“, naglasio je bivši ruski premijer.

On je dodao da je to, što se dogodilo u Kapitolu, „zapravo čak nije ni drama – već tragedija, jer su poginuli ljudi“.

„To, nesumnjivo, kvari svetli lik američke demokratije, mislim da je to svima jasno“, dodao je.

Pokušaj razbijanja američkog sistema iznutra Istovremeno, Medvedev se osvrnuo i na pokret Crni životi su važni (BLM), rekavši da je to plod nerešenih problema američkog političkog sistema, ali da je u određenoj meri kontrolisan iznutra kako bi razbio taj sistem.

„BLM, odnosno Crni životi su važni, u određenoj meri je proizvod nerešenih problema, koji su se, istini za volju, koristili u određenom periodu u političkoj borbi između demokrata i republikanaca. To je u početku bio miran protest, a zatim je dobio vrlo oštar karakter, posebno nakon poznatog incidenta – smrti Afroamerikanca Džordža Flojda. Naravno, to je u određenoj meri bilo kontrolisano iznutra. Odnosno, očigledno su postojali političari koji su računali na to da će uz pomoć tih protesta razbiti američki sistem iznutra“, objasnio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti.

Prema njegovim rečima, to je teško izvodljivo, jer je taj američki sistem „veoma stabilan“ i zbog toga se ponovo relativno uravnotežio kao rezultat izbora.

Kurir.rs/Sputnjik

Kurir