DEMOKRATE PREZIRU TRAMPA I ZATO JURE OPOZIV: Znaju šta može da im uradi na izborima 2024. godine! (VIDEO)

Za nekoliko dana bivši američki predsednik Donald DŽ. Tramp moraće da prođe kroz proces opoziva kao građanin, jer demokrate svojim nagoveštajima i optužbama žele javno da uprljaju njegovo ime, smatra portal Logično. Žele da unište njegovo ime kako više ne bi mogao da se kandiduje za Belu kuću. To je dokaz njegove harizme, moći i koliko demokrate brinu o njemu; Tramp im zadaje toliko glavobolje jer nije jedan od njih.

Poštujemo pravo svih da izraze mišljenje o ovom drugom suđenju za impičment, ali čak i pre nego što je stupio na dužnost, nakon što je izabran, demokrate su ga smatrale predsednikom izabranim na prevaru i obećale da će ga na ovaj ili onaj način ukloniti sa funkcije, komentariše portal Logično.

Sa medijima tokom njegovog mandata, oni su i dalje pokušavali i činili upravo to. Ne opravdavam nijedan njegov postupak ili komentar. Međutim, ne želim da umanjim mnoge dobre stvari koje je on učinio u korist naše zemlje, za koje smatram da su daleko nadmašile one loše. Zbog toga pokušavam da sagledam događaje od 6. januara i shvatim iz izveštaja medija šta se tačno dogodilo. Ne verujem da je Tramp podsticao na nasilje, što su pokazali i njegovi komentari od tog dana.

Problem koji je svojstven ovome je dvojak. Tužioci imaju teret dokazivanja, a postoji NULO dokaza da su Trampove zakonski i ustavno zaštićene reči i postupci čak i na daljinu zadovoljili standard podsticanja na nasilje. Hiperbolični naboj „stimulacije“ je vrlo subjektivno mišljenje. Kod nas se optuženima daje pretpostavka nevinosti kako bi se sprečila zloupotreba vlasti i zlonamerni politički progon.

Jedini prikladan stav pre početka suđenja je tvrditi da optuženi nije kriv dok ne dokaže svoj slučaj van razumne sumnje (ili čak nižeg standarda nadmoći dokaza). Stoga impičment mora nadići politiku i imati zaista veliku dvostranačku podršku javnosti. Ovo suđenje ne ispunjava taj standard.

Dalje, istrage su pokazale da je nekoliko učesnika bombe postavilo pre skupa. To pokazuje pred-planiranje ljudi koji su već odlučili da naprave haos pre nego što su čuli šta predsednik Tramp ima da kaže.

Evo tačno onog što kaže Ustav: „Senat će imati isključivu moć da sudi na svim impičmentima. Kad sede u tu svrhu, polažu zakletvu ili izjavu. Kada se sudi predsedniku Sjedinjenih Država, vrhovni sudija predsedava: Nijedna osoba neće biti osuđena bez pristanka dve trećine prisutnih članova. Presuda u slučajevima impičmenta neće se protezati dalje od uklanjanja sa funkcije i diskvalifikacije zbog držanja i uživanja bilo koje časne, poverljive ili profitne dužnosti u Sjedinjenim Državama: prema zakonu “.

Uklanjanje sa funkcije i diskvalifikacija za obavljanje i uživanje bilo koje počasne funkcije navedeni su u spojevima i, a ne ili. Pošto Tramp više nije predsednik, Senat ga ne može ukloniti sa funkcije. Ali konjunktivna formulacija zahteva upravo to da bi ga diskvalifikovala. Ove akcije idu ruku pod ruku.

Ako bi mogli da se opozovu i osude Trampa samo da bi ga sprečili da se ponovo kandiduje, to bi stvorilo presedan koji bi im omogućio da to učine bilo kom javnom zvaničniku. Sumnjam da su tvorci ustavnog teksta to imali na umu kada su pisali ustav.

Jasno je da bi, ako je Tramp počinio zločin, mogao da odgovara za njega. Malo je verovatno da je 6. januara Tramp počinio zločin. Ali u tekstu se pojašnjava da samo savezni zvaničnici mogu biti opozvani i razrešeni dužnosti i diskvalifikovani sa zauzimanja takvih funkcija u budućnosti. Kada se Trampov mandat završio, postao je državljanin i samim tim više nije savezni zvaničnik. Činjenica da je opoziv izvršen pre više od jednog veka ne dokazuje da je taj akt bio ustavnopravni. Kongres je usvojio obilje neustavnih zakona.

Uravnoteženi istorijski pregled Trampovih godina moraće da obuhvati raspravu o neverovatnom, neobuzdanom, maloletničkom besu koji je tokom njegove ere potpuno okupirao umove i osećanja lidera Demokratske stranke. Ovaj poremećaj rezultirao je godinama kongresne istrage, iznedrio je lažnu priču, koju je naručio kandidat koji je izgubio, što je kulminiralo polu opozivom, uprkos tome što istraga nije utvrdila tajni dogovor.

Kasnije su demokrate omalovažavale inteligentne i ugledne kandidate za Vrhovni sud sa besprekornom karijerom, ali koje je izneo predsednik. Na kraju, demokrate su bile toliko emocionalno preplavljene da su čak pokušale opozvati predsednika NAKON što je napustio funkciju.

Demokrate dobro znaju da nikada neće dobiti osuđujuću presudu zbog opoziva Trampa. To čine samo da bi kasnije mogli da kažu da je Tramp dva puta opozvan. Ako su umesto toga potrošili trećinu svog vremena i truda i koju troše pokušavajući da naštete republikancima, radeći za američki narod, bili bi mnogo uspešnija zemlja. Sve što demokrate rade je negativno, prenosi portal Logično.

