NAVALJNI PRED SUDOM PONOVO OPTUŽIO PUTINA ZA TROVANJE I PORUČIO: Suđenjem meni pokušavaju da zaplaše milione

"Najvažnija stvar na ovom suđenju jeste da se zaplaši ogroman broj ljudi. Zatvorimo jednog da bismo zaplašili milione", rekao jeNavaljni.

Navaljni (44) je danas izveden pred sud zbog kršenja uslovne kazne kada je letos hitno prebačen u Nemačku radi lečenja, i preti mu kazna od dve i po godine zatvora.

Ruski opozicionar je uhapšen 17. januara po povratku iz Nemačke gde se pet meseci oporavljao od trovanja nervnim agensom novičokom za šta je okrivio Kremlj. Ruske vlasti odbacuju te optužbe.

Podsećajući da je protekla dva vikenda uhapšeno na hiljade demonstranata koji zahtevaju njegovo oslobadjanje, Navaljni je izrazio nadu da će sve više ljudi shvatiti da je "zatvaranje miliona ili stotina hiljada ljudi nemoguće".

"Kada to shvate, a taj trenutak će doći, nećete moći da zatvorite čitavu zemlju", rekao je on.

Navaljni je ponovo optužio ruskog predsednika da je prošlog leta naložio njegovo trovanje.

"Pokazali smo i dokazali da je Putin preko FSB (Federalna služba bezbednosti) pokušao ubistvo i ja nisam njegova jedina žrtva. ;Mnogi to sada znaju, drugi će to saznati, i to dovodi do ludila ovo malo biće u bunkeru", rekao je Navaljni.

