ŠOK PRAKSA BAJDENOVE ADMINISTRACIJE: Obećali transparentnost, a evo šta traže od novinara koji prate Belu kuću (VIDEO)

Urednica Spektatora SAD Amber Ati, koja je nekada bila dopisnica Bele kuće za Dejli koler, nikada nije doživela ništa nalik onome za šta je optuženo Bajdenovo osoblje za komunikacije.

"Trampova administracija me sigurno nikada nije pitala za pitanja unapred i pretpostavljam da bi bilo opšte negodovanje novinara da su to učinili", rekla je za Foks Njuz.

Izveštači su se toliko frustrirali zbog prakse da su se žalili kolegama.

"Ovo je potpuno normalna procedura ako živite u banana republici, to je apsolutno nečuveno u ovoj zemlji", rekao je konzervativni strateg Kris Baron za Fok Nevs.

Kada je zatražio komentar, portparol Bele kuće dao je Foks Njuzu istu izjavu u izveštaju Daili Beast-a.

"Cilj nam je da svakodnevni brifing učinimo što korisnijim i informativnijim kako za novinare, tako i za javnost. Deo sastanka s tim ciljem podrazumeva redovno angažovanje novinara koji će biti u sali za informisanje kako bismo razumeli kako Bela kuća može biti od najveće pomoći u dobijanju informacija koje su im potrebne. Taj dvosmerni razgovor važan je deo redovnog informisanja američkog naroda o tome kako im vlada služi ", rekao je portparol Bele kuće.

Psaki, bivša stručnjakinja CNN-a koju obično hvale mejnstrim mediji, mora lagano koračati ako istražuje novinare iz pogrešnih razloga, tvrdi profesoru Univerziteta DePauv i kritičar medija Džefri Mekol.

"Kancelarija za štampu Bele kuće treba pažljivo da uravnoteži ovo pitanje. Na jednom nivou ima smisla da sekretar za štampu bude unapred spreman da najbolje odgovori na teme koje novinari misle. S druge strane, unapred prikupljajući pitanja novinarima veteranima moglo bi se činiti da sekretar za štampu Psaki predispituje pitanja ili se priprema za spin ", rekao je on

"Svaki brifing za novinare predstavlja rizičnu situaciju za Belu kuću i Psaki bi zaista trebao da bude pripremljena za novinarska pitanja. Čini se da je ovde ključno da li se ovaj proces koristi za organizovanje brifinga ili jednostavno za pripremu za njih."

Mekol smatra da bi bilo opravdljivo kada bi se novinari unapred pitali "samo kao način da se informišu i prikupe informacije unapred" u svrhu pružanja odgovornih odgovora.

"Ako je, međutim, postupak dizajniran da se sakriju teška pitanja ili pripremi retoričko pokriće, onda se faktor rizika eliminiše, a konferencije izgledaju inscenirano", rekao je Mekol. "Službe za štampu Bele kuće treba da očekuju da im se dozvoli da postavljaju pitanja koja nisu unapred pregledana. To je delimično zato što izveštači ne žele uvek unapred da signaliziraju koja pitanja žele da postave".

Potpredsednik Medijskog istraživačkog centra Den Gejnor veruje da većina novinara Bele kuće je naklonjena prema Bajdenu i njegovom timu, ali unapred poznavanje pitanja još je jedan način na koji bi administracija mogla imati koristi od ugodnog odnosa s medijima.

"Levica zahteva sto odsto lojalnosti od štampe, a ne 99 procenata koliko već dobija", rekao je Gejnor za Foks Njuz.

"U ovom slučaju, Jen Psaki treba sva pomoć koju može dobiti", nastavila je Gwjnor. "Očigledno je da je ona minorna liga, čak i u softbol-u, štamparija se igra sa Timom Bajdenom."

Još 2009. godine, tadašnji dopisnik Bele kuće CBS Nevs Čip Ris i kolumnista Helen Tomas ušli su u žestok sukob sa tadašnjim sekretarom za štampu Robertom Gibsom kada je otkriveno da je Bela kuća predsednika Obame birala pitanja.

"Osećam se veoma strogo kontrolisanim", rekao je tada Rid. "Ovo zvuči kao vrlo strogo kontrolisana publika i spisak pitanja. Zašto to čine tako? Zašto to ne bi otvorili za javnost?"

Tomas je upozorila, "Zapanjen sam vama ljudima koji pozivate na otvorenost i transparentnost."

Gejnor oseća da je Bajdenova Bela kuća "pokušala da utiče na igru" brže od prošle demokratske administracije.

"Kada je Obamina administracija to učinila 2009. godine, barem su čekali do sredine godine", rekao je Gejnor, napominjući da ne očekuje da će se iko žaliti na način na koji su to činili Reid i Thomas pre više od jedne decenije.

"U današnjoj kulturi otkazivanja novinari se ne usuđuju da budu otvoreni u svojim kritikama, pa se zato sva ova priča drži ispod radara", rekao je Gainor.

Udruženje dopisnika Bele kuće nije odmah odgovorilo na zahtev za komentar.

