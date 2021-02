BROJKE SU ODLIČNE, ALI VIRUS JE PREVIŠE DINAMIČAN: Angela Merkel u sredu donosi odluku o strožijem ili blažem lokdaunu

"Nemačka je pala na 72 novoobolelih u 7 dana na 100.000 stanovnika. Dosad se računalo da je 50 dovoljno za zauzdavanje pandemije i ukidanje svih mera. Ali sad i političari i naučnici upozoravaju da je to nemoguće, zbog širenja britanskog soja virusa, puno zaraznijeg od dosadašnjeg. Mere traju do 15. februara, o produženju kancelarka Angela Merkel i šefovi pokrajina razgovaraju u sredu: stroži lokdaun ili ublažavanje?

Pred političarima je nikad teži zadatak da se dogovore o zajedničkom kursu, piše Zuddojče Cajtung: nakon tri meseca lokdauna, prvo laganijeg pa pooštrenog, ljudi su već jako umorni, i od političara očekuju jasni plan: kad ćemo se vratiti u normalan život? Neke nemačke pokrajine već su izašle u javnost s takvim planovima postupnog otvaranja, no ministar zdravlja Jens Špan upozorava da je to nemoguće.

"Svi bi hteli jasan plan za idućih šest meseci ili godinu dana, ali to je nemoguće, virus je previše dinamičan", upozorava ministar Špan. "U ovoj situaciji moguće je ići samo korak po korak, predstoji nam još nekoliko teških i napornih nedelja", poručio je Špan u nedelju uveče.

Za razliku od nekih drugih evropskih zemalja, Nemačka još ima relativno malo obolelih od zaraznijeg britanskog soja: udeo B.1.1.7 krajem nedelje nije bio veći od šest posto, piše Špigel, no otkriven je u 13 od 16 nemačkih pokrajina.

foto: EPA-EFE/HAYOUNG JEON

Nemci imaju odlične brojke, ali se niko na sastanku u sredu neće zalagati za to da lokdaun istekne 14. februara, kao što je bilo dogovoreno na poslednjem sastanku. Mogao bi biti produžen do kraja februara, ali ne kao pre na naredne četiri nedelje, prognozira Tagešpigel: uz masovno korišćenje brzih testova škole i vrtići mogli bi se otvoriti sredinom februra. Prema poslednjim podacima ECDC-a, Nemačka u 14 dana ima 218 novozaraženih na 100.000 stanovnika.

Mesecima se govorilo da je cilj lokdauna da broj novozaraženih padne ispod 50 na 100.000 stanovnika u nedelju dana, jer je to brojka na kojoj epidemiolozi mogu pratiti ko se gde zarazio i tako efikasnije suzbijati lokalna žarišta. Ali s britanskim i drugim mutantima korona virusa i to je previše, jer se šire mnogo brže nego stara varijanta virusa.

"Prerano ublažavanje značilo bi ponovno skakanje broja slučajeva", upozorila je fizičarka Viola Prisman, voditeljka istraživanja o širenju Sars-CoV-2 virusa na Institutu Max Planck.

Političari će u sredu morati da pošalju neugodnu poruku, piše minhenski list: ljudi, mogli bismo puno toga da otvorimo, ali moramo pre toga još na par nedelja pooštriti mere. Nemačka je sad u "tročetvrtinskom lokdaunu": skoro ništa ne radi, deca nisu u školama, ali rade fabrike i ljudi odlaze na posao. Ili sve poslati da rade od kuće, ili intenzivirati testove na radnom mestu, predlaže fizičarka s Maks Plank instituta.

foto: EPA/SASCHA STEINBACH

"Prerano je za ublažavanje, preti nam treći talas"

Bavarski premijer Markus Zeder istakao je da će u sredu morati da se produži lokdaun, ali na koliko dugo i u kojem opsegu, o tome će se još morati raspraviti. I gradonačelnik Hamburga Peter Čenčer (SPD) izjasnio se protiv prebrzog ublažavanja mera. "Ne sme postojati automatizam, nije dovoljno postići da broj novozaraženih padne ispod 50. Moramo biti oprezni i pre odluke proceniti ukupnu situaciju", ističe.

"Prerano je za ublažavanje, preti nam treći talas", upozorio je bavarski premijer Markus Zeder. "Nema smisla prekinuti sada sa svime. Zamislite: sve otvorimo u jednom naletu, a onda se u roku od dve ili tri nedelje nađemo ponovo u situaciji goroj nego pre. Ako sada napravimo grešku, imaćemo treći talas", istakao je Zeder. On se, pak, ponovo založio za otvaranje frizerskih salona, jer je zbog zabrane rada procvetalo crno tržište. "Bilo bi važno poslati mali signal, poput otvaranja lokala sa ličnim uslugama, poput frizera", poručio je popularni bavarski političar.

Najveći pritisak je na tome da se otvore škole. Kai Nagel, profesor sa Tehničkog univerziteta Berlin, upozorava da bi otvaranje škola predstavljalo pogrešan signal. On ne veruje ni da će do sredine februara broj novozaraženih pasti ispod 50, iako je sada na 76 i pada: u pozadini već eluje mutirani soj, a on se širi puno brže. Udruženje učitelja takođe se izjasnila protiv potpunog otvaranja škola: deca se u klupe mogu vratiti postupno, u sredinama gde je niska incidencija, podeljena u grupe koje će naizmenično imati nastavu u školama i preko interneta.

