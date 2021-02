USPON I PAD ISLAMSKE DRŽAVE II DEO: Kako je ISIL rođen u kampu Buka, šta je Pentagon znao, a proglasio tajnom

Naredne 2012. isplivao je Tajni dokument Pentagona koji je ukazivao da SAD očekuju uspon nove terorističke grupe pod nazivom “ Islamska država“, koji priprema i organizuje grupa džihadista koji su imali veliko iskustvo u borbi u Iraku, Somaliji i Libiji i oko sebe okupljaju borce iz raznih grupa širom sveta. Ono što je zabrinjavalo Amerikance bilo je da su nastali iz nule, brzo su se širili i tamo gde su vladali stvarali paraleni sistem vlasti terajući s vlasti korumpirane birokrate starog režima… Postavilo se pitanje ko su onda ti džihadisti koji sve to organizuju.. Ubrzo saznao se jedan intersantan detalj.

Rođenje ISIL-a u Kampu Buka

Većina lidera te nove grupacije islamske države jeste se borila u Iraku. Većina je bila uhvaćena i strpana u niz zatvora širom Iraka. Jedan takav bio je Kamp Buka. U njemu boravila su dva lidera jedan je bio Abu Ahmed, a drugi Abu Bakr Al Bagdadi..

Abu Ahmed pričao je da su se irački džihadisti kad bi bili uhvaćeni plašili američkih zatvora i mučenja, ali su ubrzo shvatili da je zatvor ponudio veliki broj mogućnosti za sastanke i kovanje planova za budućnost.. Nigde nisu imali takve mogućnosti da u miru razgovaraju o budućnosti, a da se ne moraju plašiti za svoj život. S tim je Ahemd potvrdio tezu da je upravo Amerika omogućila da se razvije Islamska država. Prema podacima iračke vlade u periodu od 2004 do 2011. čak 17 od 25 najuticajnih lidera i komandanta islamske države prošlo je kroz američke zatvore. Tako je svoju karijeru počeo i Abu Bakr Al Bagdadi koji je 2004. zarobljen u Faludži kao lider male grupe „Ahl al Suna val Džame“. Al Bagdadi završio je iza rešetka sa još 24.000 džihadista. Kako je kasnije Ahmed pričao, u zatvor kad je stigao Al Bagdadi bio je rezervisan, ali je imao veliku harizmu. Kasnije se to promenilo. Inače pre Kampa Buka, Al Zarkavi je bio u čuvenom i zloglasnom zatvoru Abu Graib.

Ubrzo Bagdadijevo ponašanje postalo je drugačije. Kod njega su zatvorenici dolazili po utehu i savet, a poverenje Amerikanaca zadobio je jer je brzo rešavao sporove među zatvorenicima. Zbog svega toga Al Bagdadiju Amerikanci su u zatvoru dali velike privilegije. Mogao je neograničeno da se kreće imao je pristup svim zatvorenicima, i upravo tad počinje gradnja one konstrukcije iz koje će se razviti Islamska država. Ubrzo, Al Bagdadi kako se verovalo postao je rehabilitovani bivši borac, što je omogućilo da bude pušten iz zatvora. Međutim, i tu je opet došlo do promena. Kad je ubijen Al Zarakvi na čelo džihadista popeo se Abu Omar kome je Al Bagdadi postao najbliži saradnik. Ali 2010. Abu Omar gine, a na čelo grupacije dolazi Al Bagdadi.. Ubrzo plan iz zatvora se ostvaruje. Na čelo organizacije po preuzimanju Al Bagdadija, on uklanja sve Omarove saradnike i dovodi upravo one sa kojima je bio iza rešetaka.

Američki obaveštajci su već 2007. dobijali informacije da minorna grupa Islamska država planira u srcu Iraka da formira islamsku državu po uzoru na doba kad je živeo prorok Muhamed. Zbog male podrške među stanovništvom, taj plan je propao, jer brutalni bombaški napadi u kojima je ginulo stotine civila su sve više ih okretale ka Amerikancima, ali to nije dugo trajalo. Dve godine kasnije 2009. počele su da stižu informacije da je grupacija Islamska država promenila taktiku i da je počela ogromna regrutacija novih članova kako u samom Iraku tako i u okolnim zemljama, ali i u Evropi. CIA i Pentagon odmah su naredili da se izvrši likvidacija 80 posto vodećih ljudi, u čemu nisu uspeli, ali jeste uspeo Al Bagdadi koji je učvrstio lidersku poziciju i u svoju organizaciju privukao veliki broj bivših sadamovih vojnika, špijuna, pripadnika tajnih policija, republikanske garde i administracije Sadama Huseina, koji su inače svi bili Suniti.

Arapsko proleće je uveliko treslo Bliski istok, posebno Siriju gde je već 2012. buknuo građanski rat kad su salafističke grupe i razne milicije počele da upravljaju revolucijom i rušenjem Asadove vlasti. Među obaveštajcima 2013. pronela se vest da je organizacija Islamska država promenila ime u Islamska država Iraka i Levanta (ISIL), a njen lider postao je upravo Al Bagdadi. Međutim, grupacije koje su se borile u Siriji u redovima Al Nusre, Al Bagdadi povlači u Irak koji je već tad bio rastrzan borbama oko vlasti Šiita koji su postali dominantni i Sunita koji su morali da plate danak podrške vladanju Sadama Huseina i džihadistima. Korumpirani režim u Iraku počeo je da kleca. Zahvaljujući podršci Sunita koji su bili deo vlasti Sadama Huseina Islamska država zauzela je 10. juna 2014. Faludžu, da bi četiri dana kasnije pao i dvomilionski Mosul, drugi najveći grad u Iraku posle Bagdada. Mosul je bio privredno i političko sedište severa Iraka, univerzitetski grad, proizvođač velikog broja intelektualaca i naučnika ovog naftom veoma bogatog regiona, raskrsnica kultura i religija gde je živela brojna hrišćanska manjina.

Odjedom grad je osvanuo u rukama grupe koja je praktikovala šerijatsko pravo. Pad Mosula i masovna likvidacija šiita i hrišćana privukla je pažnju svetskih medija koji su po prvi put počeli da se interesuju za ovu organizaciju.

