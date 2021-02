OTVARA SE VELIKA JABUKA: Guverner Njujorka najavio ukidanje mera uvedenih zbog pandemije

Guverner Njujorka Endrju Kuomo predstavio je danas plan za ožživljavanje poznate umetničke scene Njujorka, a takođe je dozvolio gradskim restoranima da otvore svoje prostore ranije nego što je to bilo najavljeno, zbog povoljne epidemiološke situacije.

"Kada ste ugasili Brodvej, kada ste zatvorili bioskope, zaustavili ste čitavu industriju, razlog za to je razumljiv, ali sada moramo da nađemo način da im pomognemo", poručio je Kuomo na konferenciji za novinare tokom predstavljanja plana za oživljavanje umetničke scene pod nazivom "New York Pops Up", prenosi Rojters.

Guverner Njujorka je najavio oko 300 specijalnih umetničkih događaja tokom narednih 100 dana, kao uvertiru za eventualno ponovno otvaranje pozorišta na Brodveju, a prvi od njih biće 20. februara u "Džžejkob Dževits" centru na Menhetnu.

U pitanju je specijalni performans za zdravstvene radnike, pošto je taj Kongresni centar korišćen tokom pandemije kao privremena bolnica i mesto za vakcinacije, a guverner je naglasio da će među mnogim zabavljačima koji su se pridružžili projektu biti muzičari Peti Smit i Džon Batist i glumci Metju Broderik, Sara Džžesika Parker, Alek Boldvin i Hju Džžekmen.

Sve predstave biće besplatne, malobrojni gledaoci će biti testirani na virus, a sve će biti dostupno za gledanje i na internetu.

"Cilj su nam predstave, a ne masovna okupljanja, ne žželimo velike gužve", poručio je Kuomo.

Guverner je takođe pomerio datum kada bi restorani u Njujorku mogli ponovo da započnu rad sa 25 odsto kapaciteta na petak 12. februara, sa prethodno najavljene nedelje 14. februara, Dana zaljubljenih, što je jedan od najprometnijih dana u ovoj delatnosti.

Stopa zaražžavanja na korona virus konstantno opada u Njujorku, u nedelju je iznosila 4,42 odsto u odnosu na 7,94 odsto 4 . januara, što dozvoljava da se ovo novo popuštanje mera sprovede, navodi Rojters.

Kurir.rs/Tanjug

