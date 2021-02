DRUŠTVENE MREŽE SU OPASNO ORUŽJE Britanski general: Ko ih pametno koristi može da društvo pocepa iznutra

Sajber napadi, presretanje i prekid komunikacije, sabotaža kritične infrastrukture, preuzimanje kontrole nad neprijateljskim računarskim sistemima samo su neki od načina na koji hakeri u vojnim uniformama mogu dobiti ratove i pre nego što se ispali prvi metak ili granata.

Ali britanski general Patrik Sanders upozorio je na još jedan način na koji njihovi neprijatelji mogu delovati u sajber prostoru. U nekim slučajevima, rekao je gostujući u podkastu Skaj Njuza, najvažniji način korišćenja sajber prostora je uticaj na ljude, a ne sabotaža. Tako se, rekao je, uništavaju društva.

Pritom je optužio Ruse i Kineze koji su, da bi osigurali svoje ciljeve, počeli da koriste aktivnosti koje nisu povezane sa vojnom akcijom: Najopasnije oružje ne mora da ispaljuje metke. Pritom misli da koriste alate i platforme dizajnirane za povezivanje poput društvenih mreža za širenje teorija zavere, podstičući podelu društva i uništavajući ga iznutra. Kaže da bi se ovo u nekim državama gotovo moglo opisati kao podsticanje građanskog rata.

Kako se država može boriti protiv ove vrste nekonvencionalnog napada? Jedan od načina na koji britanska vojska štiti svoje demokratske procese je ofanzivnim sajber napadima na neprijatelja, dok je direktor GCHK (Britanski komunikacijski centar) Džeremi Fleming rekao da su spremni da napadnu i poseduju alate pomoću kojih mogu hakovati neprijateljske telefone.

Iako do sada, prema Flemingu, nisu učestvovali u sajber napadima na druge države, on je potvrdio učešće u sajber akcijama protiv IS u Siriji i Iraku u kojima su sprečili neprijateljsku komunikaciju.

Kurir.rs/Gardijan

Kurir