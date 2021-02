NEMAČKA OSTAJE ZATVORENA DO 7. MARTA: Frizeri izuzetak, a o školama odlučuju pokrajine samostalno (VIDEO)

Predstavnici nemačke savezne vlade i pokrajinskih vlada odlučili su da sadašnje stroge mere zatvaranja u borbi protiv korona virusa budu produžene do 7. marta, uz neka popuštanja, poput otvaranja frizerskih salona početkom marta.

"Situacija s incidencijom od poslednjeg sastanka se poboljšala. Želim da zahvalim građanima što su svojim ponašanjem doprineli poboljšanju situacije. Međutim, mi želimo da još smanjimo incidenciju i zato produžavamo aktuelne mere“, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel nakon video-konferencije s premijerima saveznih pokrajina.

Ona je ukazala da je trenutno najvažnije sprečavanje širenja mutirajućih sojeva virusa koji su se pojavili u Nemačkoj.

foto: EPA/SASCHA STEINBACH

"Dalje mere povezane su s mutacijama virusa čije širenje moramo da sprečimo po svaku cenu. Vrlo je važno da do sredine marta pratimo razvoj širenja mutirajućih virusa kako ne bi došlo do trećeg talasa“, rekla je nemačka kancelarka. U sektoru vaspitanja i obrazovanja, koji je u Nemačkoj u nadležnosti saveznih pokrajina, doneta je odluka da to federalne jedinice reše svaka prema sopstvenoj proceni.

"Moja je želja bila da škole i vrtiće počinjemo da otvaramo tek od 1. marta kada očekujemo stabilni pad incidencije ispod 50. Ali ostavili smo otvoreno saveznim pokrajinama da same odluče o otvaranju obrazovnih i vaspitnih ustanova“, rekla je Merkel i dodala kako je „federativni sistem bolji od centralističkog“.

foto: EPA/SASCHA STEINBACH

Od 1. marta trebalo bi dozvoliti rad frizerskim salonima uz strogo pridržavanje higijenskih mera i nošenja maski.

Nemačka kancelarka je naglasila da i dalje na snazi ostaju mere ograničavanja kontakata. Tako je i dalje dozvoljen susret predstavnika jednog domaćinstva sa samo jednim članom nekog drugog domaćinstva.

"Moramo biti oprezni s popuštanjem zato će i dalje vredeti pravilo smanjenja kontakata na najmanju moguću meru, što uključuje i rad od kuće gde god je to moguće“, rekla je Merkelova.

foto: EPA/CHRISTIAN MARQUARDT

I dalje na snazi ostaje obaveza nošenja medicinskih maski u prodavnicama i javnom prevozu.

Kao sledeći korak nakon otvaranja frizerskih salona Merkelova je najavila popuštanje u sektoru maloprodaje i kulturnih ustanova, ali kada sedmodnevna incidencija trajno padne ispod vrednosti od 35.

Novi sastanak u istom sastavu predviđen je za 3. mart, kada bi na temelju epidemiološke situacije trebalo odlučiti o daljim merama ili ukidanju postojećih koje se odnose na putovanja, rad ugostiteljskih i sportskih objekata.

Kurir.rs/Tanjug

