AMERIKANCI NE ODUSTAJU OD F-15: Poletela najnaprednija verzija ovog aviona, nosiće hiperzvučne i 22 rakete vazduh-vazduh

Kompanija Boing saopštila je 2. februara da je sa međunarodnog aerodroma St. Louis Lambert izvršen prvi let višenamenskog borbenog aviona F-15EX koji će, kako je navedeno, zajedno sa još jednim primerkom, vrlo brzo biti isporučen Ratnom vazduhoplovstvu SAD (USAF). Reč je o prvom opitnom F-15EX koji nosi vojnu oznaku EX1 i ima vojni evidencijski broj 20-0001 a deo je narudžbine od 8 aviona od koji su prva dva namenjena ispitivanju a ostalih 6 će biti isporučeno do kraja 2023. godine.

Kako je navedeno, prvi let koji je trajao 90 minuta, bio je uspešan i tokom njegovog izvođenja šef opitnih pilota Boinga za F-15 Matt Giese izvršio je proveru avionike, naprednih sistema i softvera dok je tim na zemlji tokom leta u realnom vremenu pratio prikupljene podatke i potvrdio da se avion ponašao kako je planirano. Potpredsednik Boinga i program menadžer za F-15 Prat Kumar izjavio je da je uspešnim prvim letom dokazana bezbednost aviona i njegovu spremnost da se pridruži nacionalnoj floti lovaca.

Prvobitno je bilo planirano da EX1 kao i drugi F-15EX budu isporučeni tek u avgustu ove godine ali je iz Boinga navedeno da će se to dogoditi već u prvom tromesečju. Oni će, zajedno sa još 6 za sada ugovorenih aviona, biti poslati na testiranje u vazduhoplovnu bazu Eglin na Floridi. Isporuka serijski aviona planirana je za 2023. godinu a prva jedinica koja će dobiti F-15EX biće 123. lovačka eskadrila “Red Hawks“, 142. lovačkog puka Nacionalne garde Oregona, vazduhoplovna baza Portland, piše sajt Tangosix.

USAF je jula 2020. godine naručio prvih 8 F-15EX za 1,192 milijarde dolara i to je prva narudžbina borbenih aviona 4. generacije nakon pauze od 15 godina. Prethodno je poslednji F-16 isporučen još 2005. a poslednji F-15E još 2001.godine. Avioni F-15EX će postepeno zameniti lovce F-15C i D čija je prosečna starost oko 36,5 godina, postoje primerci koji lete još od 1979. godine. U USAF se još uvek nalazi 210 F-15C i 23 F-15D a tu je i 218 F-15E prosečne starosti 29 godina.

Okvirni sporazum vredan 22,89 milijardi dolara koji je potpisan sa Boingom, dovoljan je za 144 F-15EX koje bi dobio USAF / Foto: Boing

U budžetu za 2021. godinu našlo se još 12 F-15EX a u petogodišnjem programu FYDP – Future Years Defense Program planirana je nabavka 76 primeraka što će, zajedno sa inostranim naružbinama, obezbediti proizvodnju ovog tipa bar do 2030. godine. Procenjuje se da bi konačan broj aviona u USAF mogao biti oko 200. Sa Boingom je već postignut okvirni sporazum za još uvek nedefinisan broj aviona u vrednosti od 22,89 milijardi dolara što je, kako se procenjuje, dovoljno za 144 F-15EX.

U odnosu na obične F-15, novi F-15EX ima AESA radar Raytheon AN/APG-82, digitalne fly-by-wire komande, novi sistem za elektronsko ratovanje Eagle Passive/Active Warning and Survivability System (EPPAWS) koji je razvio BAe Systems, potpuno nov digitalni kokpit sa jednim prikazivačem velikih dimenzija (Wide Area Display), računar misije ADCP-II za koga se navodi da je najbrži na svetu. Primenjena je otvorena digitalna magistrala i arhitektura OMS (Open Mission Systems) koja omogućuje veoma brzu integraciju najnovijih vazduhoplovnih tehnologija.

F-15EX predstavlja do sada najnapredniji F-15, baziran je na osnovi verzije F-15QA koja je razvijena za Katar a koji je opet nastao daljim razvojem varijante F-15SA koju je nabavila Saudijska Arabija. Svi oni naravno vode poreklo od lovca-bombardera F-15E “Strike Eagle“ i čine familiju F-15 Advanced Eagle. To će biti do sada najbolje naoružani F-15, avion ima nove nosače ubojnih sredstava a ispod krila su dodate još dve podvesne tačke. Najverovatnije će moći da ponese čak do 22 rakete vazduh-vazduh kao i hipersonične rakete vazduh-zemlja (spekuliše se da je privremeno rešenje AGM-183 ARRW – Air-launched Rapid Response Weapon čije je ispitivanje u toku). Takođe na avion će biti postavljeni prilagodljivi tzv. CFT rezervoari za gorivo (Conformal Fuel Tanks).

Advanced Eagle tj. neka od varijacija F-15EX mogla bi se naći i u sastavu još nekih Ratnih vazduhoplovstava. Već nekoliko godina se govori o tome da će Izrael najverovatnije naručiti 25 aviona (moguća oznaka F-15IA) i da bi na taj nivo moglo biti dovedeno postojećih 25 izraelskih F-15I “Ra’am“. Takođe u krajem januara ove godine američka vlada odobrila je Boingu da Indiji ponudi F-15EX kao jedno od mogućih rešenja na trenutno aktuelnom tenderu za 114 novih višenamenskih borbenih aviona namenjenih RV Indije.

