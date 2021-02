AMERIČKA METROPOLA OSTALA BEZ VAKCINA: Prisiljeni da zatvaraju mesta za vakcinaciju! Program masovnog cepljenja u problemu! VIDEO

Do četvrtka će grad iscrpiti zalihe vakcine Moderna za imenovanja prve doze, rekao je gradonačelnik Erik Garčeti na konferenciji za novinare. Centri će biti zatvoreni u petak i subotu s planovima da se ponovo otvore do utorka ili srede sledeće nedelje, rekao je on.

"Vakcinišemo ljude brže nego što nove bočice stižu ovde u Los Anđeles“, rekao je on. "Zabrinut sam kao vaš gradonačelnik da je naša zaliha vakcina neravnomerna, nepredvidljiva i prečesto nepravična.“

Sjedinjene Države su se borile da organizuju masovnu kampanju vakcinacije suočene sa ograničenim zalihama i logističkim preprekama. Predsednik Bajden obećao je da će primeniti 100 miliona vakcina do svog stotog dana na funkciji, koji pada 30. aprila.

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti saopštili su u četvrtak da je oko 34,7 miliona ljudi primilo najmanje jednu dozu vakcine Covid-19, uključujući oko 11,2 miliona ljudi koji su potpuno vakcinisani.

Savezna vlada isporučila je oko 68,3 miliona doza državama, teritorijama i saveznim agencijama, a mnoge su zadržane u rezervi za druge doze. Državni i savezni zvaničnici našli su se na udaru kritika zbog rukovanja vakcinama, jer potražnja daleko nadmašuje ponudu i pružaoci zdravstvenih usluga se trude da predvide koliko doza mogu dobiti.

Oko 10 posto stanovnika Kalifornije je primilo vakcinu, kažu u CDC

Stadion Dodžera je otvoren 15. januara i tu je vakcinisano je više od 85.000 ljudi u prve dve nedelje, uprkos čekanjima koja su ponekad mogla trajati i satima. Administratori su smanjili vreme čekanja, a prošle nedelje je tamo vakcinisano 6.000 ljudi dnevno.

Od srede, Los Anđeles je primio 316.947 doza, dao je 98 posto tih doza i imao je 5.201 pri ruci, prema gradskim zvaničnicima. Potražnja za vakcinom povećala se samo poslednjih dana, a zdravstveni radnici i stanovnici stariji od 65 godina mogu da dobiju injekcije.

Ukupan broj cepljenih u sredu je dnevni rekord, sa skoro 19.000 vakcinisanih na pet lokacija i u dve mobilne klinike. Ali Garčeti rekao je da je Los Anđeles primio samo 16.000 novih doza vakcine ove nedelje.

Počevši od decembra, Kalifornija se suočila sa dramatičnim skokom slučajeva virusa koncentrisanih u južnom delu države i u njenom glavnom poljoprivrednom regionu, Centralnoj dolini, kao i širenjem novog lokalnog soja koji je možda prenosiviji.

Kalifornija sada predvodi naciju u obolelim i smrtnim slučajevima. Infekcije su dostigle vrhunac oko praznika i opale su od sredine januara, ali broj smrtnih slučajeva i dalje je rekordno visok.

Gradonačelnik tvrdi da su hospitalizacije u Los Anđelesu u sredu opale na oko 3.700, što je najmanji broj u poslednjih nekoliko meseci.

Dodžer stadion je bio jedno od nekoliko mesta za masovnu vakcinaciju koje su se otvorile na stadionima i kongresnim centrima širom zemlje. Na ovim lokacijama daju se vakcine ljudima u automobilima. Ali model masovne vakcinacije naišao je na probleme u snabdevanju, tehničkim i logističkim problemima. U Dalasu su se gradske vlasti borile sa tehničkim greškama u sistemu registracije imenovanja zbog kojih su ljudi odbijani u kongresnom centru Kaj Bejli Hačinson.

Dve masovne lokacije za vakcine u Arizoni, na stadionu State Farm i opštinskom stadionu Feniksa, nisu bile u opasnosti da ostanu bez vakcine, ali zvaničnici su ograničavali vakcinaciju na tim mestima na osnovu očekivane isporuke Fajzerove vakcine, rekao je portparol Odeljenja za zdravstvene usluge u Arizoni.

