NAVALJNI PONOVO NA SUDU, SADA ZBOG KLEVETE: Kažu da je omalovažavao veterana iz Drugog svetskog rata

Glavni kritičar Kremlja, opozicioni lider Aleksej Navaljni, pojavio se danas pred sudom zbog optužbe za klevetu, koju je on nazvao "politički motivisanom".

Navaljni je prošle nedelje osuđen na tri godine zatvora zbog kršenja uslovne kazne, a on je takvo obrazloženje nazvao izmišljotinom.

U optužbi za klevetu Navaljni se tereti da je omalovažavao veterana iz Drugog svetskog rata, koji se pojavio u promotivnom video spotu u kojem podržava ustavne promene, a koje bi predsedniku Rusije Vladimiru Putinu omogućile da se još dva puta kandiduje za predsednika.

foto: EPA/BABUSHKINSKY DISTRICT COURT PRES

Navaljni je nazvao ljude iz promotivnog spota izdajnicima i korupcionaškim lakejima, a vlasti je optužio da su iskoristile izmišljotine kako bi ga dodatno ocrnile.

Zakon je na snazi i ako se dokaže da je kriv po optužbi za klevetu Navaljni bi mogao da dobije do dve godine zatvora, ali njegov advokat je rekao da to ne može da se primeni na njegovog klijenta jer kad je to izjavio zakon još nije bio usvojen.

foto: EPA/BABUSHKINSKY DISTRICT COURT PRES

Zasad nije poznato da li se sudije na ovom slučaju slažu s ocenom advokata.

Inače, zbog hapšenja Navaljnog organizovane su demonstracije širom Rusije, a njegovi saveznici planiraju novu vrstu protesta tako što će u svojim dvorištima i sa prozora, terasa širom zemlje, paliti lampe sa mobilnih telefona i sveće svakih 15 minuta.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir