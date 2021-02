PUTIN NA SASTANKU SA MEDIJIMA GOVORIO O RUSKOM SUPERORUŽJU: Nekad su nam se podsmevali, sada im se raspoloženje sasvim promenilo

Predsednik Rusije Vladimir Putin ukazao je da se u stranim zemljama sasvim promenilo raspoloženje kada je reč o novim tipovima ruskog naoružanja.

„U početku se podsmevali, kako i vakcini. Sećate se kada sam govorio o novim savremenim tipovima naoružanja koji će postati deo ruskih oružanih snaga. Prvo su se podsmevali, sve je to besmislica, fejk, izmišljeno. A sada se raspoloženje sasvim promenilo“, rekao je ruski predsednik u razgovoru sa urednicima ruskih medija.

foto: EPA / MICHAIL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREMlin

Kako je dodao, sada se čak govori i o tome da u pregovore o sprečavanju trke u naoružanju treba obavezno uključiti novo rusko taktičko i strateško naoružanje.

Podsetimo, ruski predsednik je 2018. godine predstavio novo rusko hipersonično oružje - sisteme „Avangard“ i „Kindžal“, a potom je obelodanjen i da se radi na hiperzvučnoj krstarećoj raketi „Cirkon“.

Predsednik Rusije Vladimir Putin kaže da Rusija još nije dostigla svoj vrhunac i da je na putu razvoja. Dostignuća Rusije u mnogim oblastima izazivaju ljutnju i otuda politika obuzdavanja prema njoj, dodao je on.

„Naši naučnici su izumeli vakcinu i želim da vam skrenem pažnju. To nije jedino dostignuće, imamo ih mnogo. To počinje da ljuti. Otuda i politika obuzdavanja. Čim smo se stabilizovali, stali na noge, odmah je počela politika obuzdavanja. Zar to ne vidite? Upravo tada, tiho, malim koracima, pa onda sve snažnije“, rekao je on tokom sastanka sa urednicima ruskih medija. Što smo postajali snažniji to je bila jača i ta politika obuzdavanja, dodao je on.

Putin je dodao i da „osećanje patriotizma, ljubavi prema domovini, otadžbini predstavlja srž budućnosti“ zemlje.

Ilustracija foto: EPA/Alexei Druzhinin

Nećemo ostaviti Donbas ni po koju cenu

Rusija neće ostaviti Donbas ni po koju cenu, ali pre bilo kakve odluke treba razmisliti o posledicama, rekao je predsednik Rusije Vladimir Putin.

„Na našim plećima je velika odgovornost za Rusiju u celini. I pre nego što se donese bilo kakva odluka moramo da razmislimo o posledicama svakog koraka. Donbas nećemo ostaviti. Nipošto“, rekao je Putin.

On se večeras sastao sa urednicima ruskih medija.

Podsetimo, ukrajinske vlasti su u aprilu 2014. godine pokrenule vojnu operaciju protiv Donjecke i Luganske Narodne Republike koje su proglasile nezavisnost nakon državnog prevrata u Ukrajini u februaru 2014. Kijev ne priznaje DNR i LNR i smatra teritorije ovih dveju republika okupiranim, a ustaničke snage terorističkim.

(Kurir.rs/Sputnjik)

