REPUBLIKANSKI KONGRESMEN GLASAO PROTIV TRAMPA, PORODICA GA SE ODREKLA: On je sada u "đavoljoj vojsci" (VIDEO)

U videu je rekao da se Tramp 'odrekao svoje dužnosti da zaštiti američki narod i njegov Kongres'. Zamolio je potpredsednika Majka Pensa i članove kabineta da primene 25. amandman s obzirom na to da je Tramp bio "onemogućen" da obavlja funkciju predsednika.

Ovo nije dobro prošlo kod njegove familije.

"Sramota nas je što smo u srodstvu s vama", napisao je ogorčeni 11-godišnjak u pismu Kincingeru 8. januara. "Osramotili ste prezime Kincinger!", dodao je rođake poslanika iz države Ilinois.

Kincinger je u januaru rekao CNN-u da je spreman da izgubi sledeće izborezbog glasanja za opoziv Trampa.

"Uradio sam to svestan da bi to moglo da okonča moju karijeru. Takođe, znao sam da ne bih mogao da živim sa sobom ako bih to morao da branim i da to nisam učinio jednom kada sam bio pozvan da uradim nešto zaista zahtevno", objasnio je Kincinger.

On je za Njujork Times rekao da konzervativne crkve 'ispiraju mozak' potpisnicima porodičnog pisma.

„Ne krivim ih, ali nemam ni najmanje želje ni potrebe da ih kontaktiram i pokušam to izgladiti. To je 100 posto na njima i, da budem iskren, nije me briga da li će to učiniti ili ne “, rekao je Kincinger.

Pismo je napisala Karen Oto, njegova rođaka. Poslala ga je Kincingerovom ocu i republikancima širom Ilinoisa.

„Želela sam da ga preziru“, objasnila je za Tajms.

Kinzinger potiče iz velike porodice, pa njegov otac ima čak 32 prva rođaka, a ovo nije bio prvi obračun nekih od njih i najuticajnijeg člana porodice.

"Moji rođaci su mi ranije poslali peticiju - ovjereno pismo - sa porukom da su me se odrekli jer sam sada u "đavolskoj vojsci", rekao je Kincinger za Business Insider.

