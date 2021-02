RUSIJA ODGOVORILA EVROPSKOM SUDU ZA LJUDSKA PRAVA: Za oslobađanje Navaljnog nema pravnog osnova, nećemo se povinovati ovom zahtevu

Ruski ministar pravde Konstantin Čujčenko ocenio je da je zahtev Evropskog suda za ljudska prava za puštanje na slobodu ruskog opozicionog lidera Alekseja Navaljnog bez presedana, dodajući i da je to neizvodljivo, jer nema pravnu osnovu.

"Zahtev ECHR koji smo danas dobili je bez presedana iz više razloga", naveo je Čujčenko, preneo je TASS. Prvo, to je jasno i očigledno mešanje u sudsku vlast suverene države, istakao je on. Drugo, ovaj zahtev je neosnovan i nezakonit, jer ne sadrži niti jednu činjenicu, niti jednu pravnu normu koja bi omogućila sudu da donese takvu presudu, rekao je ruski ministar pravde. Treće, ovaj zahtev je suštinski neizvodljiv, jer, prema ruskom zakonu, ne postoje zakonski osnovi za puštanje ove osobe iz pritvora, naglasio je Čujčenko. Rusija se neće povinovati presudi Evropskog suda za ljudska prava o hitnom puštanju na slobodu Navaljnog, u skladu sa ruskim ustavom, izjavio je zamenik predsednika državne Dume, Petar Tolstoj. On je podsetio da ruski ustav sada ima klauzulu koja predviđa da Rusija ispunjava svoje međunarodne obaveze, ali politizovana tumačenja međunarodnih tela, poput EĆR prema Rusiji neće biti poštovana, ako su u suprotnosti sa osnovnim zakonom.

Kurir.rs/Tanjug

