GRADONAČELNIK POSLE STRAŠNE OLUJE RAZBESNEO SVE: Snađite se sami, ništa vama grad ne duguje!

Bojd je napisao i kako mu je dosta onih koji "plaču i traže pomoć".

"Niko vama ili vašoj porodici ne duguje ništa. Potonite ili plivajte, to je vaš izbor! Grad i okrug ili bilo koja druga državna služba vam ništa ne duguju", rekao je i dodao: "Preživeće samo najjači, a slabi će propasti. Bog nam je dao način da se snađemo u ovakvim vremenima. To što neki veruju da će samo mali broj ljudi raditi, a da će ostali tražiti pomoć, to je rezultat socijalističke vlade. Da, žao mi je što su neki ostali bez vode i struje! Ali proklet da sam ako ću da pomognem nekome ko to može sam da uradi".

Međutim, kasnije istog dana Bojd je objavio da je podneo ostavku. Izvinio se "zbog formulacija i nekih izraza koje je koristio".

🚨 Mayor of Colorado City, Texas RESIGNS after posting this controversial Facebook post. pic.twitter.com/EDGaiDkmDR — ET Breaking News (@breaking_et) February 17, 2021

"Samo sam hteo da kažem da ne treba pomagati onima koji su sposobni da se pobrinu za sebe, ali su lenji bilo šta da urade", kazao je bivši gradonačelnik i dodao kako je njegova supruga dobila otkaz na poslu zbog njegove objave i da su primili "poruke mržnje"

Inače, u Kolorado Sitiju živi oko 4000 stanovnika, piše BBC.

foto: EPA/Ralph Lauer

Mnogi stanovnici Teksasa ostali su bez struje zbog velike potražnje tokom oluje. U Hjustonu su žena i dete umrli od trovanja ugljen monoksidom dok su pokušavali da se zagreju u automobilu, dok su četiri osobe umrle u požaru u kući u Šugar Lendu. Sveukupno je u Teksasu tokom ove oluje stradalo najmanje 10 ljudi.

Kurir.rs/Index.hr

Kurir