LAŽLJIVOG TEKSAŠKOG SENATORA ODALA ŽENA: Evo šta je Hajdi Kruz poručila prijateljima pre odlaska u topli Kankun! (VIDEO)

U grupnim porukama do kojih je došao Njujork Tajms, Hajdi Kruz je navela da se njena kuća "SMRZAVA" i pozvala je neodređeni broj ljudi da se pridruže njenoj porodici na putovanju do meksičkog letovališta do nedelje. Kruz je posle otkrivanja putovanja se vratio u SAD i tvrdio da je i inače nameravao samo da isprati porodicu.

Poruke, koje je verifikovala druga, neimenovana osoba, pozvale su prijatelje da im se pridruže u Ric-Karltonu u Kankunu i zabeležile su cenu sobe ove nedelje na 309 USD po noćenju. Dodala je da je njena porodica tamo boravila "mnogo puta".

Cruzovo putovanje u četvrtak, koje je kasnije prekinuo, oštro je kritikovano na društvenim mrežama zbog tajminga, koje je došlo dok su se mnogi u njegovoj matičnoj državi borili bez struje, grejanja i pitke vode na temperaturama smrzavanja.

Kruzova kancelarija nije odgovorila na zahtev Tajmsa za komentarom u vezi sa sms porukama.

Hil je takođe kontaktirao kancelariju senatora radi komentara.

Njegovu odluku da napusti državu i ode u Kankun oštro je kritikovao predsednik Demokratske stranke u teksasu Gilberto Hinodžosa, koji je u izjavi za Tajms nazvao "bezosećajnom koliko i svaki političar može da bude".

"On je političar koji zaista nikada nije mnogo mario ni za koga osim za sebe"

, rekao je Hinodžosa za Tajms.

