PENTAGON JE U ČADU POKUPIO SOVJETSKE RAKETE I HELIKOPTERE: Libijci su ostavili sve u pustinji, Moskva je urlala, a Pariz likovao

Okršaji između Libijske armije kojom je komandovao pukovnik Muamer el Gadafi sa raznim vojnim formacijama na prostoru afričke države Čad trajali su uz manje prekide punih 9 godina od 1978. do 1987. godine. Sukob se ogledao u nizu libijskih vojnih intervencija u Čadu 1978., 1979., od 1980. do 1981. i od 1983. do 1987. godine. Libija je ovim intervencijama zapravo bila i učesnik Čadskog građanskog rata, i to na strani pobunjenika sa severa, dok je zvanična vlast u Čadu imala direktnu podršku Francuske.