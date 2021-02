SLUČAJ EPSTAJN I DALJE UZNEMIRAVA AMERIČKU ELITU: Svi pričaju o tajnim snimcima Klintona i Trampa na milijarderovim žurkama

Do potvrde da je Epstajn tajno snimao druženja u svojim vilama i da su ti snimci sačuvani došlo se na osnovu izjave Gislejn Maksvel, njegove saradnice i nekadašnje devojke, o kojoj je producent Ira Rouzen pisao u svojim nedavno objavljenim memoarima "Ticking Clock: Behind the Scenes at 60 Minutes".

Naime, Rouzen je u toj knjizi otkrio da mu Maksvel nikada nije rekla gde su snimci, ali da je uspeo da je prevari i od nje dobije odgovor koji implicira njihovo postojanje.

"Ja hoću trake, znam da je Epstajn sve snimao i hoću trake Trampa sa devojčicama - rekao je bivši producent poznate emisije "60 minuta" na američkoj TV stanici CBS.

Članica visokog britanskog društva, koja je u zatvoru zbog optužbe da je za Epstajna, pedofila milijardera, pronalazila maloletne devojke, navodno je rekla da ne zna gde su snimci, jer joj on nikad nije rekao gde se nalaze.

Da ni u kom slučaju ne bi mogla da ih preda objasnila je time što je tada, razgovor se desio 2016. godine u vreme predsedničkih izbora u Americi, podržavala Hilari Klinton, koju bi objavljivanje snimaka moglo da ugrozi jer se njen suprug nalazi na njima. Dodala je i da bi to za Trampa bila dodatna reklama koju nije želela da mu pruži.

"Znam kako ljudi razmišljaju, ako radiš za jednu stranu, moraš i za drugu. Ako dobiješ snimke Trampa, dobićeš i Klintonove", rekla je ona.

Zna se da su Tramp i Epstajn bili godinama prijatelji i da su pravili zajedno žurke na Floridi. Dok se za Klintona zna da je 26 puta leteo njegovim privatnim avionom "Lolita ekspres" kada je, prema izveštajima, išao na njegovo ostrvo na Karibima, ali on je sve negirao, govoreći da je tamo odlazio poslovno, zbog Fondacije Klinton.

Dve Epstajnove žrtve izjavile da su videle sobu punu monitora na kojima se prikazuje ono što video-nadzor snima u njegovoj vili u Njujorku i da su neke kamere bile instalirane čak i u kupatilima.

Epstajn je snimao svoje prijatelje tajno kako imaju odnose sa drugim ženama i sa maloletnicama, a onda je te snimke koristio da bi ih ucenjivao.

Dejvid Bojs, advokat koji zastupa brojne žrtve ovog čoveka, tvrdi da postoje snimci u Epstajnovom vlasništvu na kojima su i druge poznate ličnosti, poput bivšeg izraelskog premijera Ehuda Baraka, profesora sa Harvarda Alana Deršovica i bivšeg senatora Džordža Mičela, preneo je "Dejli mejl".

Milijarder optužen za trgovinu belim robljem i pedofiliju ubio se 2019. u zatvoru, dok njegova saradnica Gislejn, ćerka pokojnog medijskog tajkuna Roberta Maksvela, u zatvoru u Bruklinu čeka suđenje.

Kurir.rs/Blic

Kurir