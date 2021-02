KUD SE DEDE STARI DOBRI GRIP: U SAD propada 190 miliona vakcina protiv ove bolesti!

Ali ne ove godine.

Grip je praktično nestao iz SAD, a izveštaji su stizali na daleko nižim nivoima od bilo čega viđenog decenijama.

Stručnjaci kažu da su mere preduzete za sprečavanje koronavirusa - nošenje maski, socijalno udaljavanje i virtuelno školovanje - bili veliki faktor u sprečavanju "tvindemije" gripa i COVID-19. Verovatno je pomogao i napor da se više ljudi vakciniše protiv gripa, kao i manje ljudi koji putuju, kažu.

Još jedno moguće objašnjenje: Koronavirus je u osnovi izgurao grip i druge viruse koje su češći u jesen i zimu. Naučnici ne razumeju u potpunosti mehanizam koji stoji iza toga, ali to bi bilo u skladu sa obrascima viđenim kada određeni sojevi gripa prevladavaju nad drugima, rekao je dr Arnold Monto, stručnjak za grip sa Univerziteta u Mičigenu.

Na nacionalnom nivou, "ovo je najniža sezona gripa koju smo zabeležili", prema sistemu nadzora starom oko 25 godina, rekla je Linet Bramer iz američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti.

Bolnice kažu da se uobičajeni stalni tok pacijenata oboljelih od gripa nikada nije ostvario.

U medicinskom centru Maine u Portlandu, najvećoj bolnici u državi, "ove zime nisam video ni jedan dokumentovani slučaj gripa", rekao je dr Nejt Mik, šef odeljenja za hitne slučajeve.

Isto tako u glavnom gradu Oregona, gde ambulantne respiratorne klinike povezane sa bolnicom Salem nisu videle nijedan potvrđen slučaj gripa.

"Predivno je", rekla je dr Mišel Rasmusen iz zdravstvenog sistema.

Brojevi su zapanjujući s obzirom na to da je grip već dugo najveća pretnja među zaraznim bolestima u zemlji.

Poslednjih godina za to se krivi 600.000 do 800.000 hospitalizacija godišnje i 50.000 do 60.000 smrtnih slučajeva.

Širom sveta aktivnost gripa bila je na vrlo niskom nivou u Kini, Evropi i drugde na severnoj hemisferi. A to sledi nakon izveštaja o malo gripa u Južnoj Africi, Australiji i drugim zemljama tokom zimskih meseci južne hemisfere od maja do avgusta.

Priča je, naravno, bila drugačija sa koronavirusom, koji je ubio više od 500.000 ljudi u Sjedinjenim Državama. Slučajevi i smrtni slučajevi COVID-19 dostigli su novu visinu u decembru i januaru, pre nego što je započeo nedavni pad.

Međutim, hospitalizacije povezane sa gripom mali su deo mesta na kome bi stajale tokom veoma blage sezone, rekla je Bramer, koji nadgleda CDC-ovo praćenje virusa.

Podaci o smrti od gripa za celokupno stanovništvo SAD-a teško je brzo prikupiti, ali zvaničnici CDC-a neprekidno broje smrtnost dece. Do sada je zabeležen jedan smrtni slučaj dečijeg gripa ove sezone, u poređenju sa 92 zabeležena u istom trenutku u prošlogodišnjoj sezoni gripa.

"Mnogi roditelji će vam reći da su ove godine njihova deca bila zdrava kao i uvek, jer ne kupaju se u bazenu s klicama u školi ili u dnevnom boravku na isti način kao i prethodnih godina", rekao je Mik.

Neki lekari kažu da su čak prestali da šalju uzorke na testiranje, jer ne misle da je grip prisutan. Bez obzira na to, mnoge laboratorije koriste CDC -ov "multipleks test" koji proverava uzorke i na koronavirus i na grip, rekla je Bramer.

Ove sezone je distribuirano više od 190 miliona doza vakcina protiv gripa, ali je broj infekcija toliko mali da je CDC-u teško da godišnje izračuna koliko dobro deluje vakcina, rekla je Bramer. Jednostavno nema dovoljno podataka, rekla je.

To takođe predstavlja izazov za planiranje vakcine protiv gripa sledeće sezone. Takav rad obično započinje proverom koji sojevi gripa cirkulišu širom sveta i predviđanjem koji će od njih verovatno prevladati u godini koja predstoji.

"Ali nema puno virusa (gripa) koje treba pogledati", rekla je Bramer.

