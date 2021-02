RUSKI ANALITIČARI OBJAŠNJAVAJU: Napad na Siriju je besmislen, preti eskalacija! Ovako će se Bajden razlikovati od Trampa

Sirijci su bombardovanje položaja šiitskih grupa na granici sa Irakom nazvali „američkom agresijom“, a ruski stručnjaci ističu da je Vašington još jednom prekršio sve principe međunarodnog prava.

"U najmanju ruku, na ivici smo goruće faze. Baš kao što je atentat na iranskog generala Kasima Sulejmanija doveo do goruće faze, tako je i sada. Na kraju krajeva, oni na koje je izvršen napad neće sedeti skrštenih ruku. Sasvim je moguće da oni koji su poginuli u tom napadu nisu bili obični članovi terorističkih organizacija, ali čak i napad na obične članove je nelogičan, opasan, rizičan i besmislen. Sve će se razjasniti u bliskoj budućnosti. U svakom slučaju, ako je ovo samo napad na obične teroriste, do čega će dovesti?! Organizacija čiji su oni članovi neće dopustiti da to tek tako prođe“, smatra ruski ekspert Dmitrij Žuravljov.

Kasim Sulejmani foto: AP / Office of the Iranian Supreme Leader

Eksperti smatraju da je američki napad na iransku miliciju u Siriji još jedan dokaz da je za SAD borba protiv terorizma u Siriji na poslednjem mestu i ovaj napad se tumači kao element pritiska na Iran uoči pregovora učesnika Zajedničkog sveobuhvatnog akcionog plana za iranski nuklearni program.

Bajdenov pritisak na Iran

"Ovo se moglo očekivati. To će biti Bajdenova linija, koja će se, moguće, razlikovati od Trampove po tome što je Tramp pokušavao da izvrši pritisak na Iran sankcijama, da neposredno utiče na Teheran, dok će Bajden više ratovati preko posrednika u Iraku, Siriji i drugim regionima. To jest, nastaviće da vrši udare na njih i pokušavaće da suzbiju proiransku aktivnost u drugim regionima. Verovatno je to počeo da radi u Siriji, gde Izrael već aktivno deluje, a sada su i Amerikanci pošli istim putem. Na neki način od Bajdena se i očekivalo da na taj način izvrši pritisak na Iran delujući na njihove posrednike“, kaže za Sputnjik Kiril Semjonov, načelnik Centra za islamska istraživanja.

foto: EPA / Doug Mills / POOL

Bombardovanje u Siriji je izvršeno po nalogu američkog predsednika Džoa Bajdena, a Amerikanci govore o tome da je to odgovor na nedavne napade na američke i koalicione trupe u Iraku i na stalnu pretnju tim trupama.

Semjonov takođe navodi da je ovaj napad povezan sa aktiviranjem proiranskih grupa i granatiranjem u iračkom Kurdistanu, ali da bi to moglo da dovede do odmazde.

„SAD će sada pojačati svoje kontranapade protiv različitih iranskih posredničkih snaga. Kakve su posledice? Očigledno bi trebalo očekivati, moguće u Iraku, nekakvu odmazdu od strane proiranskih grupa, pošto su u Siriji njihove mogućnosti prilično ograničene, dok u Iraku aktivno deluju, napadajući na razne američke vojne objekte. Ali prirodno, ovo će dovesti do novih američkih napada“, kaže Semjonov.

Kažnjavaju bez suđenja i presude

Rusija najoštrije osuđuje američki vazdušni napad na objekat u Siriji i poziva Vašington na poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Sirije.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je ponovila da Moskva ne prihvata bilo kakve pokušaja da se sirijska teritorija pretvori u arenu za geopolitička razračunavanja.

foto: Profimedia / Sputnik

Konstantin Kosačov, šef komiteta Saveta Federacije za međunarodne poslove takođe smatra da posledica američkog vazdušnog udara na Siriju može biti eskalacija vojne konfrontacije u regionu, a kao još jedan rizik navodi propast zacrtane normalizacije između Vašingtona i Teherana u vezi sa nuklearnim sporazumom.

Kosačov je naglasio da uprkos činjenici da su četiri države umešane u situaciju, SAD, Irak, Iran i Sirija, a samo SAD otvoreno koriste vojnu silu, kršeći međunarodno pravo. Prema njegovim rečima, američke vlasti ponovo sebi daju pravo da „kažnjavaju bez suđenja i presude“.

Podsetimo, rat u Siriji traje od 2011. godine, a položaji američke vojske koncentrisani su oko velikih naftnih i gasnih polja. Sirija je više puta isticala da se američka vojska tu nalazi bez pravnog osnova. Rusija je jedina zemlja koja je u Siriju ušla na poziv zvanične sirijske Vlade.

