ČEŠKA PRED KOLAPSOM: Sve više novozaraženih, broj mrtvih skoro 20.000! Uvode se strože mere i nova vanredna situacija

Zbog sve bržeg širenja britanske mutacije virusa korona i zabrinjavajućeg porasta broja hospitalizovanih u bolnicama koji se vraća na jesenje brojke od oko 7.000 kovid-19 pacijenata i još alarmantnijeg povećanja broja teških slučajeva na intenzivnoj nezi na oko 1.500, vlada je najavila od 1. marta nove restrikcije, a premijer Babiš je zatražio danas od parlamenta da mu odobri produženje vanredne situacije uvedene zaobilazno, na osnovu zahteva regionalnih vlasti 14. februara.

"Potrebno nam je da se ljudi koji su frustrirani sada ponašaju kao što su se ponašali u martu 2020. godine. I ako to uradimo ubeđen sam da ćemo uspeti da izađemo sa tim na kraj, da ne dođe do kolapsa našeg zdravstvenog sistema. Nemamo drugu mogućnost. Vanredna situacija nam je jednostavno potrebna, da to bude prema zakonima naše zemlje", kazao je apelujući na poslanike.

foto: EPA/Vassil Donev

Donji dom parlamenta prethodno je danas usvojio Zakon o pandemiji koji je od proleća bez uspeha zahtevala opozicija, a konačno iznudila kada je pre tri nedelje odbila da produži vanrednu situaciju koja traje još od 5. oktobra.

Ispravke Senata koje je danas potvrdio Poslanički dom omogućile su da parlament i u tom zakonu očuva kontrolu nad koracima vlade, a potpisao ga je odmah predsednik Češke Miloš Zeman.

foto: EPA/MARTIN DIVISEK

Suočena sa pretnjom da će dnevni priraštaj novozaražanih porasti sa sadašnjih oko 15.000 dnevno na skoro 30.000 a zdravstveni sistem doživeti kolaps, vlada je najavila nove, još veće restrikcije, koje može sada da uvede na osnovu Zakona o pandemiji.

"Gotovo 20.000 žrtava, a stizaće i druge, trebalo bi da budu signal upozorenja za vladu. Ako bi za svakog preminulog držali minut ćutanja, ćutali bismo skoro 14 dana. Da premijer ume da nas izvede iz krize veruje sada samo još jednocifreni procenat ljudi. Premijer u ovom trenutku neka se povuče u pozadinu a u ime vlade neka se obraća neko drugi ko će pomoći da se vrati poverenje ljudi u politiku", kazala je predsednica opozicione liberalne stranke Marketa Pekarova Adamova.

foto: EPA/MARTIN DIVISEK

Poslanici opozicije, čak i komunisti koji obično glasaju sa vladom, usvojili su na predlog Piratske stranke poziv vladi da uvede novu vanrednu situaciju, za one mere za koje je ona neophodna dok bi ostale uvodila po Zakonu o pandemiji, a da opozicija ako vlada da jasno obrazloženje zašto je koja mera doneta, neće ukidati vladi tu vanrednu situaciju.

"Vi podstičete paniku u društvu zato što nije jasno koje mere će zaista biti uvedene. Već pet dana se neprestano govori o lokdaunu. Uvek se pojavi neki predlog, okrug, 20 kilometara od kuće, jedan kilometar. I ljudi su u sve većem stresu", upozorio je opozicioni poslanik Dominik Feri.

foto: EPA/MARTIN DIVISEK

Zaključavanje je u Češkoj na snazi od 28. decembra, ali nije sprečilo da se epidemija kovid-19 otrgne kontroli i prema najnovijim podacima Češka je najgora u Evropskoj uniji u poslednjih sedam dana po priraštaju novozaraženih po glavi stanovnika, a po broju preminulih druga, posle Slovačke.

Premijer Babiš zakazao je sednicu vlade na kojoj će uvesti novu vanrednu situaciju i odlučiti, kako je najavljeno da se zatvore škole i obdaništa, još neke radnje tako da u prodaji ostanu samo namirnice i najnužnija roba, a Česima da se zabrani putovanje izvan okruga gde žive, osim zbog posla ili odlaska lekaru, dok u slobodno vreme ne bi smeli da izlaze u prirodu van opštine gde žive.

foto: EPA/MARTIN DIVISEK

Od 25. februara vlada je naredila da se za zaštitu lica, koja je obavezna i unutra i van kad god je razmak manji od dva metra, koriste isključivo maske nivoa zaštite FFP2, a maske od štofa domaće izrade ili hirurške maske više neće biti dovoljne.

Česi su od jeseni potpuno izgubili poverenje u vladu premijera Andreja Babiša i dok je u proleće mere podržavalo 80 odsto Čeha, sada čak 76 odsto ne veruje da vlada uopšte zna šta radi, a čak 40 odsto Čeha ne poštuje propisane mere.

