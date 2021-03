NAPULJSKA MAFIJA IMA MONOPOL NA PREVOZ BOLESNIH I UMRLIH: Kamora kao Hitna pomoć ali 20 puta skuplje! A ko neće da plati ubede ga!

Privatna firma za usluge prevoza izvesnog Marka Salvatija uz pomoć Kamore je osigurala monopol za hitni prevoz bolesnika, naplaćujući usluge deset do 20 puta više od uobičajene cene.

Za prevoz bolesnog sina od bolnice do kuće jednoj majci Salvati je naplatio 500 evra, što je izazvalo negodovanje građana u španskim kvartovima, a to je bio i povod listu da pokrene sopstvenu istragu.

List je uz pomoć skrivenih kamera i tajno snimljenih razgovora razotkrio slučaj "crnih krstova".

U napuljskoj državnoj bolnici Salvati je elimisao konkurenciju pretnjama pištoljem, slanjem svojih ljudi i potkupljivanjem osoblja bolnice obezbedio je sebi posao, a sve to list je dokumentovao.

Salvatijeva firma je suprotno zakonu prevozila preminule od bolnice do kuće (zakon dozvoljava da se pokojnik preveze samo do groblja, a za tu je uslugu naplaćivao i do 1500 evra).

Onima koji bi eventualno odbili ili se pobunili zbog previsoke cene, slao je kamoriste da ih "ubede" da je bolje platiti.

Odbornik regionalne vlade Kampanje Emilio Boreli je već ranije izjavio kako se radi o "opasnoj umešanosti organizovanog kriminala" i označio vlasnika privatne firma Marka Salvatija kao osobu koja uznemirava, ali ni to nije bilo dovolljno da se njegovo delovanje zaustavi.

