TERORISTIČKI NAPAD U ŠVEDSKOJ Osmoro izbodeno nožem, napadač upucan

Lokalna policija primila je poziv u 15 časova da je nekoliko ljudi napadnuto sekirom. Kada su stigli ugledali su mladića u koga su policajci pucali.

Napad se dogodio u mestu Vetland.

BREAKING: At least 8 people injured, including some critically, after a “terrorist attack” in #Vetlanda in Sweden. The suspect was shot by police and can be seen neutralized in the picture below. Police are now investigating. pic.twitter.com/freNpkSPQt