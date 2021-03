DVA PUTA SAM POKUŠALA SAMOUBISTVO I OPET ĆU: Britanskoj devojčici stručnjaci za mentalno zdravlje savetovali - da se okupa! VIDEO

Rakel, što nije njeno pravo ime, rekla je za Skaj njuz da razmišlja o okončanju svog života "24/7".

Služba za mentalno zdravlje dece i adolescenata (CAMHS) je prihvatila , ali samo na jednosatni telefonski poziv, svake jedne ili dve nedelje.

Rakel (R) kaže da se oseća samoubilački non stop. Kaže da im je rekla da se oseća samoubilački i da ne zna „šta im treba od vas da bi odmah dobila pomoć“.

„Kako možete biti u tako dubokoj krizi, a CAMHS su poput„ idi okupaj se, ili nešto slično, ili otići i napraviti Oboji nešto?", upitala je .

„Kao da i ja želim da se ubijem, ali uradiću neko„ bojanje “i to će mi pomoći.

Porodice kažu da istraga o smrti mentalnih pacijenata u Eseksu ne ide dovoljno daleko „Ako želim da oduzmem svoj život, neću razmišljati o nekom„ bojanju “, poput crtanja mačke, jednostavno to neću raditi."

Govoreći pre nego što je ministar zdravstva Met Henkok u petak obećao 79 miliona funti dodatnih sredstava za usluge mentalnog zdravlja dece i mladih, Rakel je rekla da želi da vlada više ulaže u pomoć „ljudima poput mene“ kako bi deci obezbedila „potrebnu podršku“.

Njen otac kaže da je nedavno pregledana, ali joj je rečeno da njen slučaj nije dovoljno ozbiljan za intenzivniju terapiju.

Opisuje ga kao „srceparajuće“ i „stresno“.

"Mislim, kako to može biti ispravno?" upitao. „Dete pokušava da sebi oduzme život, a pet meseci kasnije još uvek nisu videli terapeuta, a na horizontu nema ni terapeuta.

"Rekli su da bi moglo proći još četiri ili pet meseci, pa bismo mogli razgovarati o 10 meseci od prvog incidenta do stvarne terapije."

Rekao je da pokušava da pazi na znakove da nešto možda nije u redu.

„Još uvek ima mnogo problema sa spavanjem, pa bih bila budna s njom noću samo da ne bi učinila ništa.

"To je bio savet koji nam je dao CAMHS, ali to nije održivo duže od nekoliko dana, da budem iskren. Radio sam to nedeljama i ne možete tako živeti."

Vremena čekanja na decu i mlade nakon upućivanja na CAMHS uveliko se razlikuju u celoj zemlji.

Ema Tomas, izvršna direktorka dobrotvorne organizacije Ioung Minds, to opisuje kao „lutriju poštanskih brojeva“.

Službe za mentalno zdravlje dece su bile „nedovoljno finansirane i preopterećene“ pre COVID-19, a pandemija je jednostavno „produbila tu krizu“.

Rekla je da službe sada vide "rastuće dokaze o potencijalnom obimu tog značaja i takođe riziku za budućnost".

„Moramo tražiti mnogo veću podršku za ranu intervenciju kako bismo se oslonili na lečenje kao krajnje utočište“, dodala je ona.

"... dok u ovom trenutku prečesto ostavljamo da mentalno zdravlje mladih treba da dođe do te vrlo visoke lestvice, da dođe do krizne tačke, pre nego što dobiju podršku."

Odeljenje za zdravstvo i socijalnu zaštitu ranu intervenciju i lečenje opisuju kao „vitalne“ i ulažu 57 miliona funti u prevenciju samoubistava tokom narednih nekoliko godina.

Nova specijalna radna snaga za mentalno zdravlje, koja pruža ciljanu podršku, takođe se obučava, sa 8 miliona funti za stručno obrazovanje.

Rejčelin otac priznaje da oni koji rade u mentalnom zdravlju „najbolje rade sa resursima koji imaju“.

Posao koji obavljaju opisuje kao „fantastičan“, ali kaže da su „previše tanki“.

U izjaviza Skaz Njuz, Kler Murdok, direktor nacionalnog mentalnog zdravlja NHS England, rekla je: „NHS nastavlja da podržava mentalno zdravlje mladih lečenjem koje se nastavlja tokom pandemije, uključujući telefonske i video konsultacije, i proširuje podršku i pronalazi nove i inovativne načine za dosezanje mladih putem digitalnih platformi kako bi se osiguralo da deca i mladi imaju mogućnost izbora kako će dobiti pomoć.

„Shvatamo da je pandemija zaista bila teška za mentalno zdravlje mladih i da se okolnosti mogu promeniti i rizik eskalirati, i zamolio bih sve koji su zabrinuti da su oni ili neko do koga im je stalo u krizi da kontaktiraju svoje hitne mentalne službe 24/7 podrška za zdravstvenu krizu odmah “.

Nedavno istraživanje Jang Majndsa pokazalo je da je 75 odsto mladih teže podnosi trenutnu blokadu nego prethodne.

Više od dve trećine (67 odsto) izjavilo je da veruje da će pandemija dugoročno negativno uticati na njihovo mentalno zdravlje.

