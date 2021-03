KRALJEVSKA PORODICA STREPI OD INTERVJUA MEGAN I HARIJA: Deca kraljice Elizabete pred kamerama priznavali preljubu i korupciju

Očekuje se da će par tokom intervjua govoriti o različitim temama, pa jedan deo javnosti i stručnjaka strepi od toga dok drugi smatraju da oni neće reći ništa čime bi izrazili nepoštovanje prema Harijevoj baki, kraljici Elizabeti II, piše “Gardijan”. Ipak, do sada se pokazalo da kad se pripadnici kraljevskih porodica nađu pred TV kamerama – ne ide uvek sve po planu.

Princ Čarls i Džonatan Dimblbi 1994.

Priznanje preljube princa od Velsa zapanjilo je britansku naciju a princ Filip je pobesneo zbog njegovog intervjua sa Dimblbijem, svojim zvaničnim biografom, dve godine nakon razlaza sa princezom Dajanom. O Čarlsovoj aferi sa Kamilom Parker – koja mu je danas supruga – dugo se spekulisalo u javnosti i medijima, ali je posve druga stvar da budući kralj to i prizna.

Dimblbi je upitao Čarlsa da li je pokušao da bude “veran i častan” prema svojoj ženi.

- Da, apsolutno – odgovorio je princ.

- I bili ste to?

- Da… Oboje smo pokušali, dok (naša veza) nije postalo nepovratno slomljena.

Neposredno nakon toga, telefonska anketa “Sana” otkrila je da je dve trećine pozvanih smatralo da je Čarls neprikadan za kralja. “Gardijan” navodi da Čarls isprva nije smatrao da treba da pomene svoju preljubu, ali su ga očigledno kasnije ubedili da tako uradi jer će time pokupiti “simpatije”.

Posledice su bile teške, na stranu što je to dovelo do čuvenog, osvetničkog intervjua princeze Dajane.

Princeza Dajana i Martin Bašir 1995.

Pomenuti osvetnički intervju koji je princeza dala BBC-u bio je još kontroverzniji od Čarlsovog. Procenjuje se da je 22,8 miliona ljudi pratilo njenu priču o braku, poremećaju ishrane i mogućnosti da njen otuđeni suprug postane kralj.

"Mislim da niko od nas ne zna odgovor na to pitanje", rekla je Dajana.

"To je, očigledno, pitanje koje je svima u glavi. Ali ko zna kakvu će sudbinu to proizvesti, kakve će okolnosti isprovocirati… Uvek sam bila u sukobu s njim kad bismo razgovarali na tu temu i ja to razumem jer je to veoma zahtevna uloga, biti princ od Velsa, ali još je zahtevnija uloga kralja.

Dajana je takođe priznala vanbračnu aferu sa oficirom garde Džejmsom Hjuitom.

"Mislite li da je gospođa Parker imala ulogu u raspadu vašeg braka?", upitao je Bašir.

"Pa, bilo nas je troje u ovom braku pa je pomalo nastala gužva", odgovorila je Dajana nakon pauze, a ova izjava je kasnije postala čuvena.

Na užas Bakingemske palate, takođe je progovorila o postporođajnoj depresiji i samopovređivanju.

"Da, nanela sam ih sebi (povrede), nisam volela sebe", priznala je ona.

Mesec dana kasnije palata je objavila da je kraljica Elizabeta poslala u pismu savetovala princa i princezu od Velsa da se razvedu.

U intervjuu emitovanom u novembru 1995. u trajanju od 54 minuta, Dajana je takođe govorila o svojim ranim očekivanjima u vezi braka i kako je “očajnički želela da uspe”, s pozadinom razvoda njenih roditelja. Zbog stalne pažnje medija, kako je rekla, osećala se kao “proizvod na polici”. Nije joj prijala pažnja koju je stekla zbog statusa svog supruga i osećala je olakšanje kad je ostala u drugom stanju. Ali, posle rođenja Vilijama patila je od postporođajne depresije, zbog čega su je neki prozvali nestabilnom ili mentalno neuravnoteženom.

Razvila je poremećaj u ishrani, počela da se samopovređuje, što se samo pojačalo Čarlsovim ostankom u vezi sa Kamilom. Dajana je rekla da ona ne želi razvod, koji je okončan 1996, ali da misli da ona nikada neće postati kraljica, niti da je ljudi žele kao takvu.

"Volela bih da budem kraljica ljudskih srca, u srcima ljudi", istakla je ona.

Za medije je rekla da je “zlostavljaju i uznemiravaju” i takođe istakla kako bi volela da postane ambasadorka Velike Britanije.

Vojvotkinja od Jorka i Majkl Ašer 2018.

Sara Ferguson, vojvotkinja od Jorka, dramatično je napustila intervju nakon što ju je voditelj upitao za incident iz 2010, kad je objavljeno da je ona navodno ponudila “lažnom šeiku” pristup svom suprugu princu Endruu za 500.000 funti. Ne znajući da je u pitanju nameštaljka, novinar na “tajnom zadatku”, rekla je: "Mogu vam otvoriti svaka vrata koja želite, i uradiću to za vas".

Kad ju je Ašer primorao da ponovo posluša snimak, "Fergi" je zakolutala očima.

" Ne isprobavaj te trikove na meni", rekla mu je i zatražila da “taj deo” izbriše.

"Šta više da kažem, šta više da kažem", dodala je ona i otišla sa snimanja.

Princ Endru i Emili Majtlis 2019.

Čuveni katastrofalni intervju princa Endrua za BBC nije nimalo pomogao kraljičinom sinu da skine ljagu sa svog imena zbog prijateljstva sa pedofilom Džefrijem Epstajnom.

Iako je Endru smatrao da je sve prošlo kako treba, nakon ovog intervjua bio je primoran da se povuče iz javnog života u doglednu budućnost.

Endru je priznao da ne žali zbog svog prijateljstva sa Epstajnom, dodajući da je njihov odnos imao “veoma ozbiljne dobrobiti”. Princ je, podsetimo, osumnjičen da je primorao na seks maloletnu Virdžiniju Roberts, koju je upoznao preko Epstajna i njegove madam Gilejn Maksvel.

On je branio svoju odluku da ostane prijatelj sa Epstajnom 2010, nakon što je pedofil zatvoren zbog podvođenja maloletnica. Endru je objasnio da je želeo lično da okonča njihovo prijateljstvo, kako bi “pokazao vođstvo”.

Princ Endru

Endru je porekao Virdžinijine optužbe. Ona je prethodno objavila u javnosti da je bila primorana na seks sa princom i da su prethodno igrali u noćnom klubu, gde se on stalno znojio. Endru je porekao da su imali bilo kakav seksualni odnos i tvrdio da ima medicinsko stanje zbog kojeg ne može da se znoji. Sin kraljice Elizabete naveo je da nije mogao imati seks sa Virdžinijom jer je te noći bio sa ćerkom Beatris na proslavi rođendana u “Pica ekspresu” u Vokingu.

- On je pio neku žestinu. Ja sam pila votku. Onda me je pitao da plešemo. On je najgori plesač kojeg sam videla u životu – ispričala je Virdžinija. – Bilo je grozno, znojio se svuda po meni, kao da je njegov znoj kapao svuda. Grozila sam se, ali sam znala da moram da ga usrećim jer je to ono što su Džefri i Gilejn očekivali od mene.

Ona je dodala da ju je sledeći dan Gilejn potapšala po leđima i rekla joj: “Stvarno si ga usrećila”.

Kurir.rs/Blic

Kurir