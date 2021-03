DO NEBA EVROPE ZA 56 SEKUNDI: Upoznajte najvišu građevinu starog kontinenta, naravno u Moskvi! (VIDEO)

Među tim rekorderima je i Ostankinski televizijski toranj koji se gradio od 1960. do 1967. godine. Toranj je visok 540 metara i to je trenutno najviša građevina ne samo u Rusiji, već i u čitavoj Evropi.

Ostankinski toranj je trijumf sovjetske arhitekture post-staljinske epohe. Zanimljivo je da pri takvoj visini i ukupnoj težini konstrukcije (55 000 tona), dubina temelja samo 4,6 m.

Na visini od 337 m nalazi se kružni vidikovac sa podovima od stakla (na nekim mestima). Takođe postoji i otvoreni vidikovac na visini od 340 m koji je otvoren samo leti.

Do vidikovca se stiže brzim liftovima za samo 56 sekundi.

Ima smisla da odete na vidikovac samo ako je vedro vreme. Ukoliko želite da vidite centar grada iz ptičje perspektive bolje da izaberete neke druge vidikovce (na primer, panorama 360 u Moskva Sitiju), jer se Ostankinski toranj nalazi na severoistoku Moskve i udaljen je od strogog centra grada 10 km.

Zajedno sa televizijskim tornjem 1967. godine na visini od 328-334 m otvorio se tada najviši na planeti trospratni restoran. Ručak u restoranu „Sedmo nebo“ u to vreme bio je jedan od najlakših načina da se osvoji žensko srce. Restoran se okreće oko svoje ose i pruža posetiocima jedinstveni pogled na Moskvu. To je sve što možete da očekujete od tog restorana danas. Restoran „Sedmo nebo“ je moje najveće razočarenje. Hladna neukusna hrana, neljubazni konobari, ambijent kao u menzi i sve to po cenama najluksuznijih restorana u centru grada.

Sve u svemu, ako je vedro nebo i imate višak vremena, obilazak Ostankinskog tornja je dobra ideja, samo nemojte tamo jesti da ne pokvarite sebi raspoloženje.

Kurir.rs/Russia Beyond

Kurir