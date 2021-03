SKANDAL OKO MASKI I NJEGOVE POSLEDICE: Pale ostavke u stranci Angele Merkel, pitanje je kako će se afera odraziti na rejting CDU

Nemačku potresa skandal oko zaštitnih maski. U glavnim ulogama su poslanici Demohrišćana (CDU i CSU). Pitanje je kako će se to odraziti na njihov rejting uoči septembarskih izbora za Bundestag.

Nikolas Lebel je u ponedeljak, 8. marta objavio da napušta Hrišćansko-demokratsku uniju i da se odmah povlači iz Bundestaga. Poslanik u nemačkom parlamentu tako je reagovao na aferu koja proteklih dana potresa Nemačku. Radi se o sumnji na korupciju u vezi s poslovima nabavke zaštitnih maski.

Lebel je potvrdio da ne namerava da se ponovo kandiduje za Bundestag na izborima u septembru ove godine.

"Kako bi sprečio štetu po moju stranku, ja se po hitnom postupku povlačim iz Bundestaga".

Pre toga je, a nakon ogromnog pritiska unutar stranke, već potvrdio da će napustiti Hrišćansko-demokratsku uniju, i objavio svojevrsno izvinjenje za svoje ponašanje.

Lebel je još u petak, 5. marta potvrdio da je bio umešan u sumnjive poslove oko nabavke maski. On je, kako se sumnja, baš kao i bavarski poslanik iz redova Hrišćansko-socijalne unije (CSU), Georg Nislajn, primio proviziju u šestocifrenom iznosu za posredovanje u "dilu" oko maski. Nislajn je u međuvremenu napustio CSU, ali se nije povukao iz Bundestaga i namerava da "odradi" mandat do kraja aktuelnog saziva, odnosno do leta ove godine.

"Preuzimam odgovornost"

Lebelova firma je, kako pišu mediji, kasirala 250.000 evra na račun provizije za "posredovanje" u sklapanju ugovora oko nabavki maski između jednog dobavljača u njegovoj pokrajini Baden-Virtembergu i dve privatne kompanije iz Manhajma i Hajdelberga. Maske je naručila nemačka država.

"Preuzimam odgovornost za moje poteze, a time snosim i nužne političke posledice", rekao je 34-godišnji političar.

Nislajn iz CSU-a je, kako se sumnja, takođe bio "nagrađen" šestocifrenom sumom za posredovanje u isporuci FFP2-maski državnim, odnosno bavarskim vlastima. Protiv njega je Državno tužilaštvo iz Minhena već pokrenulo istragu zbog sumnje u korupciju.

Pritisak je poslednjih dana veoma porastao na oba političara. Od Lebela su njegove kolege iz stranke zahtevale da se hitno povuče iz moralnih, ali i pragmatičnih razloga. Naime, već za nekoliko dana, u nedelju 14. marta, održavaju se izbori u dve nemačke pokrajine, u Baden-Virtembergu i Porajnu Palatinatu.

Lebelovo izvinjenje nije bilo dovoljno kritičarima iz njegove stranke. Suzane Ajzenman, kandidatkinja CDU za premijerku Baden-Virtemberga, za nedeljnik "Špigel" je izjavila: "Neprihvatljivo je da se poslanici bogate na račun ozbiljne krize".

Nislajn je nekoliko dana tvrdio da nije uradio ništa pogrešno, a onda je u nedelju poručio da napušta poslaničku grupu svoje stranke u Bundestagu - ali i da ne planira da stavi svoj mandat na raspolaganje. Njegov advokat je pre toga potvrdio da se Nislajn neće kandidovati za novi saziv Bundestaga. Markus Zeder, šef Hrišćansko-socijalne unije (CSU) i bavarski premijer od njega je zatražio da se odmah povuče iz parlamenta.

Nervozni demohrišćani

Ova 2021. je veoma važna godina za kompletnu nemačku političku scenu. Osim nekoliko pokrajinskih izbora, krajem septembra se održavaju i savezni parlamentarni izbori na kojima će birači odlučiti ko će naslediti Angelu Merkel na mestu kancelarke. CDU/CSU, prema poslednjim anketama, uverljivo su najjači u zemlji, ali greške u rukovođenju korona-krizom, a sada i afera oko nabavke maski, mogli bi itekako da se odraze na njihov rejting.

Zbog toga je i novi šef CDU Armin Lašet ovih dana zatražio od svojih kolega iz stranke da "raščiste stvari".

"Ako se možda još neko bavio sličnim poslovima, on mora to odmah da kaže kako bi bilo određenih posledica pre nego što to upadne nekome u oko", rekao je Lašet. Još je dodao da želi da se, kao šef CDU, pobrine za "modernizaciju u idućim godinama", odnosno da neće dozvoliti da taj projekat unište "pojedini poslanici koji u glavi nemaju ništa drugo osim želje da zarade novac".

TI: Sankcije za poslanike

Antikorupcijska organizacija "Transparensi internešenal" (TI) zatražila je od nemačkih političara da, povodom najnovijih afera, konačno usvoje i stroža pravila u vezi s obavljanjem poslaničke dužnosti.

"Poslovnik Bundestaga mora se dopuniti i to tako da se izričito sankcionišu određeni oblici lobiranja, kao u slučaju Nislajna i Lebela", izjavio je šef nemačkog ogranka TI, Hartmut Bejmer.

Poslaničke grupe bi takođe trebalo da usvoje slična interna pravila, koja bi podrazumevala "stepenaste mehanizme sankcija, od opomene, pa sve do isključenja iz poslaničke grupe", precizirao je Bejmer.

