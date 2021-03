VIZIJA BIVŠEG JAPANSKOG DIPLOMATE: Kurilska ostrva blokirati mornaricom i preseći sve veze kopna Rusije i ostrva!

Ovaj bivši diplomata podsetio je Japance da je Moskva usvoljila ustavne amandamane koji podrazumevaju mogućnost krivičnog gonjenja zbog negiranja teritorijalnog integriteta zemlje.

Prema Kavatu, Rusija nije u početku bila odlučna da „konfrotira“ sa Japanom po pitanju ostrva. Ali onda je, kako primećuje japanski stručnjak, ekonomska i vojna moć Ruske Federacije počela da raste - BDP zemlje od 2001. porastao je najmanje 6 puta.

To je kako on navodi dovelo do rasta nacionalizma u Rusiji posebno među mladim ljudima. To sugeriše da Rusija neće napustiti ovu političku liniju, pa i posle odlaska Vladimira Putina sa predsedničkog mesta.

Kavato piše da Japan treba da „izdrži i sačeka“. Prema njegovom mišljenju, situacija će se promeniti kada „Kina pokaže svoje ambicije na Dalekom istoku“.

Japanski bivši diplomatski službenik ide još dalje u svojim razmišljanjima i predlozima i sugeriše da vlada u Tokiju mora pokazati snagu i odlučnost po pitanju ovog teritorijalnog „problema“.

foto: Printscreen Youtube

"Japanska vlada mora pokazati da je sposobna da blokira moreuze Soje i Cugaru (La Perouse i Sangar), koji su arterije za snabdevanje između kopnene Rusije i ostrva.

Kavato naglašava da to treba uraditi mirno uz budno šraćenje reakcije Rusije. Ono što Kavato ne navodi sa čim bi japanske pomorske snage izvele blokadu moreuza

Kurir.rs/Topwar.ru

Kurir