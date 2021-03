MENJA BIZNIS: Glumac Metju Mekonahi želi da zavodi red u Teksasu!

Holivudski glumac Metju Mekonahi (51) izjavio je da ozbiljno razmišlja o tome da se kandiduje za guvernera Teksasa! Zvezda filmova "Vuk sa Vol strita", "Interstelar" i "Džentlmen" u jednom podkastu je istakao da je spreman za novo poglavlje u životu.

Uloga lidera

Tokom razgovora sa Ranijom Mankarijus, voditeljkom podkasta, Mekonahi nije skrivao da ima političke ambicije. - Sada kada pogledam, razmišljam o tome kakva je moja uloga kao lidera. Mislim da imam mnogo toga da pružim građanima. Da li imam političke aspiracije, to je pravo pitanje. Zaista razmišljam o tome - rekao je glumac, koji radi i kao profesor na Univerzitetu u Ostinu. Ovo nije prvi put da holivudski star javno govori o svom političkom angažovanju. CNN prenosi da je on u novembru 2020. izjavio da se ne bi protivio kandidaturi za guvernera Teksasa. Sadašnji guverner Greg Abot se nada reizboru 2022.

Duga tradicija u Americi U Sjedinjenim Državama postoji duga tradicija glumaca koji su se oprobali u političkim vodama. Ovo su neki od najpoznatijih slučajeva. Ronald Regan - Svakako najpoznatiji primer. Regan je postao predsednik SAD 1981. nakon što je bio guverner Kalifornije. Pre političke karijere imao je sedmogodišnji ugovor sa studiom "Voren braders" i snimio je gomilu filmova. Širli Templ - Slavu je stekla kao dete nastupajući u brojnim filmovima 30-ih godina prošlog veka. Izašla je iz šou-biznisa početkom 50-ih i niko nije očekivao da će se oprobati u spoljnoj politici. Bila je ambasador SAD u Gani i Čehoslovačkoj. Klint Istvud - Legenda Holivuda. Proslavio se u špageti vesternima, a legla mu je i uloga "Prljavog inspektora Harija". Dobio je četiri Oskara (dva kao reditelj). Zaslužio je i poštovanje kao političar. On je 1986. postao gradonačelnik Karmela na Moru. Arnold Švarceneger - Slavu je stekao ulogama u filmovima "Terminator" i "Konan". Ovaj rođeni Austrijanac je služio kao 38. guverner Kalifornije od 2003. do 2011. Bivši šampion u bodi-bildingu je želeo i da se kandiduje za predsednika, ali mu to zakon nije dopuštao. Džeri Springer - Slavu je stekao u treš šou-programu čiji je bio voditelj, a koji je bio preteča rijalitija. Nastupao je i kao glumac u nekoliko komada na Brodveju. Springer ima političkog iskustva i bio je gradonačelnik Sinsinatija od 1977. do 1978. godine.

- Mislim da to nije na meni da odlučim. Verujem da građani moraju da izaberu. Kada bi se redefinisala svrha politike, bio bih daleko zainteresovaniji da se upustim u to. Mnogi veruju da je rođeni Teksašanin republikanac, ali on uporno odbija da se izjasni i otkrije svoje političko opredeljenje. - Među neoliberalnom levicom kod demokrata ima mnogo toga što je apsolutno snishodljivo, pokroviteljski i arogantno. Veći deo Holivuda je odbijao da prihvati stvarnost kada je Tramp pobedio pre četiri godine.

Ima savet i za republikance i demokrate

Potom je kritikovao republikance, koji su poricali pobedu Džoa Bajdena na prošlogodišnjim izborima: - Svi imaju pravo da negiraju stvarnost jer njihova strana ima lažne vesti. Koliko sam razumeo, oni se hrane lažnim vestima. Niko, dođavola, više ne zna u šta da veruje. Oni postavljaju poslednju liniju odbrane. Republikanci i demokrate moraju da sarađuju i pronađu kompromis - zaključuje glumac. Mekonahi je od 2006. u braku sa brazilskom manekenkom Kamilom Alves, s kojom ima troje dece.

Kurir.rs/A.P.

