ŠOK! AMERIČKE DIPOMATE BORAVILE U LABORATORIJI U VUHANU: Evo koliko dugo su znali šta se tamo stvarno dešava (VIDEO)

Poslednjih dana svog mandata, administracija bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa izdala je saopštenje sa ozbiljnim tvrdnjama o poreklu pandemije Covida-19. Naveli su da je američka obaveštajna zajednica imala dokaze da je nekoliko istraživača iz laboratorija Instituta za virusologiju u Vuhanu u jesen 2019. godine dobilo simptome slične Covid-19.

Tvrdnja je podrazumevala da je kineska vlada mesecima krila ključne informacije o izbijanju i da Institut za virusologiju u Vuhanu, iako civilna institucija, sprovodi tajna istraživačka projekta sa kineskom vojskom, piše Politico.

Međutim, tačno poreklo virusa SARS-CoV-2 i dalje je misterija, a ako izvor nije pronađen, ne može se pratiti pravi put virusa, a samim tim ni najbolji načini sprečavanja mogućih budućih pandemija ne mogu se proučavati.

Prvobitne tvrdnje kineske vlade da se pandemija proširila sa morske pijace u Vuhanu bilo je prva i do sada najprihvaćenija teorija. Ali pukotine u toj priči polako su se počele pokazivati već krajem zime i početkom proleća prošle godine. Prvi poznati slučaj zaraze u Vuhanu, otkriven u februaru 2020. godine, nije imao nikakve veze sa tamošnjom pijacom, a kineske vlasti su tržište zatvorile i rehabilitovale još u januaru prošle godine, pre nego što su uzele odgovarajuće uzorke. Kineske vlasti su tek u maju odbacile teoriju mokrog tržišta u Vuhanu kao mestu gde je započeo koronavirus.

U proleće 2020. godine neki američki zvaničnici počeli su da prikupljaju dokaze za još jednu, uznemirujuću teoriju - da je izbijanje bolesti povezano sa jednom od laboratorija Instituta za virusologiju u Vuhanu, inače vodećim svetskim istraživačkim centrom o vezi između koronavirusa i slepih miševa. Neki iz američke vlade su sve to već znali od ranije. Naime, istraživanje u toj laboratoriji privuklo je pažnju američkih diplomata u ambasadi u Pekingu krajem 2017. godine. Zatim su upozorili Vašington da su čak i sami naučnici iz laboratorije Vuhan izvestili da se suočavaju sa "ozbiljnom nestašicom odgovarajuće obučenih tehničara i istraživača potrebnih za bezbedno upravljanje laboratorijom koja sadrži uzorke visokog rizika".

Dakle, pre četiri godine, mnogo pre izbijanja infekcije koja bi se pretvorila u pandemiju, priča je započela jednostavnim upozorenjem američkih diplomata iz Kine, piše Politiko. Krajem 2017. godine, visoki zvaničnici američke ambasade prisustvovali su konferenciji u Pekingu. Jedna od prezentacija odnosila se na novu studiju koju je sprovela grupa kineskih naučnika, uključujući nekoliko iz laboratorije u Vuhanu, u saradnji sa američkim Nacionalnim institutom za zdravlje.

Naime, od izbijanja epidemije SARS-a 2002. godine, smrtonosne bolesti izazvane koronavirusom koji su prenosili slepi miševi u Kini, naučnici traže načine da predvide i ograniče buduće izbijanje sličnih bolesti.

Američki nacionalni institut sufinansirao je, između ostalog, projekat povezivanja koronavirusa i slepih miševa u koji su bili uključeni naučnici sa Instituta za virusologiju Vuhan. Ovi kineski naučnici - rekli su tada američki zvaničnici - došli su do uvida u to kako je koronavirus SARS nastao i širio se na osnovu populacije slepih miševa otkrivenih iz pećina u provinciji Junan. Čak su se pohvalili da su možda pronašli pećinu iz koje potiče originalni SONS koronavirus. Pažnju američkih diplomata privukla je tvrdnja kineskih istraživača da su otkrili tri nova virusa koji su sadržavali tzv. "Spajk protein", koji će, saznaće se kasnije, jedan od nekoliko proteina virusa SARS-CoV-2 koji uzrokuje Covid-19.

Ukratko, ovi do tada nepoznati virusi bili su potencijalno veoma opasni za ljude i bili su prisutni u laboratoriji Instituta za virusologiju u Vuhanu. Svesni otkrića virusa i znajući da je laboratorija relativno nova, zdravstveni i naučni službenici američke ambasade u Pekingu odlučili su da odu u Vuhan i testiraju ga. Tri tima američkih stručnjaka posetili su laboratoriju krajem 2017. i početkom 2018. godine. Tamo su se sastali i sa Ši Žengli, virologom i šefom lokalnog Centra za nove zarazne bolesti, poznatijim pod nadimkom "Žena slepih miševa".

Američke diplomate bile su šokirane onim što su čule na sastanku sa kineskim naučnicima. Rekli su im da nemaju dovoljno obučenih tehničara za sigurno upravljanje laboratorijom i zatražili podršku da nivo bezbednosti dovedu do najviših standarda. U vezi sa onim što su tamo čuli, američke diplomate su Vašingtonu poslale dva pisma upozoravajući na bezbednosnu situaciju u laboratoriji Vuhan, ali i da su tamošnji istraživači otkrili novi, ali opasniji koronavirus od izbornog SARS. Iz Stejt departmenta nije dobilo nikakav odgovor, niti je njihovo pismo ikada stiglo u javnost. A kako su tenzije između SAD-a i Kine u međuvremenu rasle, te američke diplomate takođe su izgubile pristup laboratoriji Vuhan.

"Njihov izveštaj je rano upozorenje. Molili su ljude da obrate pažnju na ono što se događa. Ali kasnije je bilo prekasno “, rekao je američki zvaničnik za Politico.

Svaka teorija o poreklu pandemije morala je uzeti u obzir činjenicu da se potpuno novi koronavirus prvi put pojavio u Vuhanu, na istom mestu kao i laboratorija u kojoj se nalazi jedna od najvećih svetskih "kolekcija“ koronavirusa slepih miševa, piše Politico.

U aprilu prošle godine američki zdravstveni službenici počeli su da prikupljaju posredne dokaze da je laboratorija Instituta za virusologiju u Vuhanu, umesto tamošnjeg mokrog tržišta, zapravo mesto gde je virus "izašao“. Ali nigde to nisu mogli naglas da izgovore, jer osim ovih slučajnosti, nisu imali čvrste dokaze za tu teoriju. Pored toga, da je američka vlada tada otvoreno optužila Kinu za laž o epidemiji i bez čvrstih dokaza, Peking bi sigurno dodatno zaoštrio odnose i SAD možda ne bi dobili medicinske potrepštine od Kine potrebne za borbu protiv brzog širenja SARS-a -CoV-2.

Međutim, naučnici se slažu da virus SARS-CoV-2 nije "stvoren“ da bi bio smrtonosan, jer nisu pronađeni dokazi o direktnim genetskim manipulacijama, a istraživanja u laboratoriji Vuhan nisu na nivou tajnosti koja bi se očekivala u tajni program.stvaranje biološkog oružja. Ali nedostatak čvrstih dokaza da je zaraza izbila u laboratoriji u Vuhanu ne znači da tamošnji istraživači ne bi morali da se slože oko mnogih teških pitanja.

S druge strane, Politico piše, pozivajući se na izjave nekih zvaničnika, da američka vlada ima dokaze da su kineske laboratorije sprovele mnogo rizičnija istraživanja nego što je zvanično poznato, što dalje podržava hipotezu o laboratorijskoj nesreći.

Na primer, malo zapažena studija objavljena je početkom jula 2020. godine od strane grupe kineskih istraživača u Pekingu, rekavši da su stvorili novi model za proučavanje SARS-CoV-2 stvaranjem miševa sa ljudskim plućnim karakteristikama koristeći tehnologiju CRISPR za uređivanje gena da bi se dobio miševima plućne ćelije sa humanim ACE2 receptorima, ćelijskim receptorima koji omogućavaju koronavuru da tako lako prodre u ljudska pluća.

Bilo je jasno da su američki zvaničnici verovali da se u kineskim laboratorijama sprovodi mnoštvo rizičnih istraživanja koronavirusa za koja ostatak sveta jednostavno nije znao, a verovatno neće ni saznati.

"Pokušavali smo da upozorimo da laboratorija predstavlja ozbiljnu opasnost. U to vreme sam mislio da bi to moglo biti još jedno izbijanje epidemije poput SARS-a. Da sam znao kako će se to pretvoriti u najveću pandemiju u ljudskoj istoriji, učinio bih mnogo više da upozorim na to “, rekao je za Politico jedan američki diplomata koji je posetio laboratoriju u Vuhanu 2017. godine, predviđajući događaje koji su usledili, ali ne jedan nije ni slušao ni radio.

