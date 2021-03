TIKTOK I ITALIJANSKA MAFIJA: Smrtonosna kombinacija u vreme korone! Vito Korleone ne bi to preživeo! (VIDEO)

Video traje jedva pola minute i pokazuje moć organizovanog kriminala: uz muziku "za dušu" ljudi iz Napulja, vidi se grupa pedesetak motociklista koji jezde jedva osvetljnim ulicama grada. Ako nekome nije jasno, tu je i simnol lokalnog mafijaškog klana Kamore.

"TikTok je postao važan za mafiju. Takvim snimcima gde se vide mladi pripadnici klana jasno se poručuje: ovde smo mi gazde", objašnjava Marselo Raveduto sa Univerziteta Salerno. On već godinama proučava mafiju.

Slično misli i najviši državni tužilac Italije za slučajeve organizovanog kriminala Frederiko Kafijero de Raho. "To je fenomen koji se sve više primećuje proteklih meseci. Iako se ne pokazuje nasilje, cilj je da se pokažu prisustvo i snaga. Za to se koriste platforme poput TikToka", upozorio je on u razgovoru za list Republika.

Kineska platforma nije posebno izbirljiva, tamo se objavljuje sve i svašta, ali retko ima scena nasilja. Video Kamore, osim moći, omladini pokazuje još nešto: mi smo kul, ovde je prava ekipa.

Na drugim snimcima se mladi mafijaši hvale skupom odećom, brzim automobilima i luksuznim stanovima. Najčešće su u pozadini šlageri s juga Italije u kojima se peva o ljubavi i slobodi, ali i o poštovanju prema porodici.

Kriminalističke stručnjake ne čudi da mafija sve više koristi TikTok. Ta platforma je sve popularnija među mladima, a mafija zna da ide u korak sa vremenom. O prilagođavanju duhu vremena često je pisao i Karlo Bonini, autor više knjiga o italijanskoj mafiji.

"Velika je greška misliti da mafija 2021. godine može da opstane ako izgleda onako kao u filmu 'Kum'. Nema više nakrivljenih kapa i skraćenih sačmarica. Ti arhaični pokazatelji moći imaju sad drugo, moderno obličje. Mafija tako uspeva da preživi u našem dobu", kaže Bonini.

Doduše, "vrednosti" su nepromenjene: porodica i vernost. Spektakularno se prikazuju snimci izlaska mafijaša iz zatvora i ponovnog susreta sa familijom.

Kako kaže profesor Raveduto, društvene mreže su za mafiju jednako oružje kao i pištolji. "To je opasno oružje jer stvara dojam da je mafija nešto što neprestance postoji u komšiluku. Sa muzikom koja se koristi u snimcima deluju kao otmeno, u trendu, i privlače lajkove mladih."

Reklama služi za mobilizaciju podmlatka. Na jednom drugom videu se maskirani mladić hvali kako svakog dana dobija 300 evra samo da čuva stražu mafijašima. Ima i snimaka na TikToku gde mafijaši osuđeni na kućni pritvor demonstrativno režu nanogice.

"Predstavljaju se kao da imaju stil života koji je nešto drugačije od običnih ljudi", priča Raveduto. "Imetkom koji se pokazuje, prenosi se arogantna i na neki način nasilnička poruka da običan život ne može dovesti do uspeha."

Državni tužilac De Raho kaže da je veoma teško boriti se protiv takve propagande mafije na TikToku. To nikad nisu zločini koje čine, nego samohvala moći i bogatstvom. Nema zakona koji to zabranjuje.

